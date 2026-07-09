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Врачи РДКБ спасли ребенка, получившего 60 процентов ожогов при атаке БПЛА - РИА Новости, 09.07.2026
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07:38 09.07.2026
Врачи РДКБ спасли ребенка, получившего 60 процентов ожогов при атаке БПЛА

Врачи РДКБ вернули к жизни ребенка, получившего 60% ожогов тела при атаке БПЛА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Драгунском Белгородской области БПЛА атаковал жилой дом, в результате чего мальчик получил ожоги третьей степени более чем на 60% поверхности тела.
  • Врачи РДКБ провели более 20 операций и вернули к жизни ребенка, пострадавшего в результате атаки.
  • После реабилитации мальчик вернулся к активному образу жизни и в сентябре вернется для продолжения лечения.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России вернули к жизни ребенка, получившего 60% ожогов тела из-за атаки беспилотника в Белгородской области, сейчас он самостоятельно ходит и даже бегает, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.
В ноябре 2025 года БПЛА ВСУ атаковал жилой дом в селе Драгунском Белгородской области. В результате возгорания мальчик получил ожоги третьей степени, которые покрывали более 60% поверхности тела: глубоко пострадали вся голова, спина, грудная клетка и верхние конечности, а неповрежденными остались только ноги. Его доставили в Москву в крайне тяжелом состоянии.
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"Врачи РДКБ вернули к жизни ребенка, получившего 60% ожогов тела в результате атаки беспилотника. Специалистам потребовалось шесть месяцев и более 20 операций по забору и пересадке кожных трансплантатов, чтобы спасти шестилетнего мальчика и восстановить ему кожный покров", - рассказали в медучреждении.
Там уточнили, что комплексная реабилитация, проведенная в РДКБ и детском центре "Кораблик", позволила сохранить ребенку функцию сильно пострадавших кистей рук и пальцев.
"Сейчас малыш дома, он вернулся к активному образу жизни: самостоятельно ходит, играет и даже бегает. В сентябре мальчик вернется для продолжения реабилитации, а в дальнейшем ему предстоят плановые пластические вмешательства по коррекции послеожоговых рубцов", - заключили в пресс-службе.
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