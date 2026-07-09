Врач предупредила о последствии комариных укусов

Краткий пересказ от РИА ИИ Симптомы инфекций, передающихся через укусы комаров, проявляются через несколько дней или недель и могут быть похожи на простуду, рассказала врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Вероника Варламова.

Комары могут переносить туляремию и вирус калифорнийского энцефалита, а самым распространенным диагнозом после укусов комаров в России является лихорадка Западного Нила.

При появлении симптомов, таких как резкий скачок температуры, сильная боль в голове и ломота, увеличение лимфоузлов, важно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Симптомы инфекций, передающихся через укусы комаров, проявляются не сразу, а через несколько дней или недель, и их легко спутать с простудой, рассказала врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Вероника Варламова.

"Инфекция проявляется не на коже, а внутри организма в период от трех дней до трех недель. Ключевые симптомы, при которых нужно обратиться к врачу, - это резкий скачок температуры через неделю после укуса, сильная боль в голове и ломота, которую списывают на усталость, увеличение лимфоузлов", - сказала Варламова NEWS.ru

По словам врача, комары могут переносить туляремию и вирус калифорнийского энцефалита. Главная сложность в том, что ни цвет, ни размер, ни зуд от укуса не указывают на наличие инфекции - она проявляется позже внутренними симптомами, пояснила Варламова.

Кроме того, специалист отметила, что вакцины от болезней, переносимых комарами, не существует, поэтому важна профилактика.

"Самый распространенный диагноз после укусов комаров в России - это лихорадка Западного Нила. Причем вирус стал встречаться и за пределами южных регионов, в частности в средней полосе... Второй по распространенности в РФ диагноз - дирофиляриоз. Это паразитарное заболевание, вызванное локализацией в организме человека червя рода Dirofilaria. Лечится недуг легко - хирург просто удаляет гельминта", - предупредила Варламова.

В большинстве случаев лихорадка Западного Нила протекает как легкая простуда, однако у одного-пяти процентов зараженных болезнь может перерасти в тяжелый менингит, пояснила врач. Именно поэтому при появлении описанных симптомов важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, подчеркнула Варламова.