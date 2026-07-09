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Володин пригласил парламентариев из БРИКС наблюдать за выборами в Госдуму - РИА Новости, 09.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
14:45 09.07.2026 (обновлено: 15:29 09.07.2026)
Володин пригласил парламентариев из БРИКС наблюдать за выборами в Госдуму

Володин пригласил парламентариев из БРИКС как наблюдателей за выборами в Госдуму

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил парламентариев из СНГ, ОДКБ, БРИКС и других дружественных стран в качестве наблюдателей на выборы депутатов Госдумы девятого созыва.
  • Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил в качестве наблюдателей за выборами в ГД парламентариев из СНГ, ОДКБ, БРИКС и ряда других дружественных стран, сообщается на сайте палаты парламента РФ.
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"Вячеслав Володин пригласил в качестве наблюдателей (на выборах депутатов Госдумы девятого созыва - ред.) парламентариев из стран-партнеров по СНГ, ОДКБ, БРИКС и национальных парламентов ряда других дружественных государств", - сказано в сообщении.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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Выборы в Государственную думуПолитикаРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинСНГГосдума РФОДКБ
 
 
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