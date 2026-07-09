Володин пригласил парламентариев из БРИКС наблюдать за выборами в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил парламентариев из СНГ, ОДКБ, БРИКС и других дружественных стран в качестве наблюдателей на выборы депутатов Госдумы девятого созыва.
- Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил в качестве наблюдателей за выборами в ГД парламентариев из СНГ, ОДКБ, БРИКС и ряда других дружественных стран, сообщается на сайте палаты парламента РФ.
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"Вячеслав Володин пригласил в качестве наблюдателей (на выборах депутатов Госдумы девятого созыва - ред.) парламентариев из стран-партнеров по СНГ, ОДКБ, БРИКС и национальных парламентов ряда других дружественных государств", - сказано в сообщении.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.