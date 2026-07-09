Володин пригласил парламентариев из БРИКС наблюдать за выборами в Госдуму

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил в качестве наблюдателей за выборами в ГД парламентариев из СНГ, ОДКБ, БРИКС и ряда других дружественных стран, сообщается на сайте палаты парламента РФ.