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Влах обвинила правящую партию Молдавии в уничтожении Гагаузии - РИА Новости, 09.07.2026
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17:00 09.07.2026
Влах обвинила правящую партию Молдавии в уничтожении Гагаузии

Влах: правящая партия Молдавии уничтожает Гагаузию и разрушает страну

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конституционный суд Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламента Гагаузии формировать ЦИК автономии.
  • Лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах считает, что правящая партия "Действие и солидарность" лишает Гагаузию важных прав и раскалывает Молдавию.
КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" лишила Гагаузию важных прав, что приводит к постепенной ликвидации автономии, считает лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
Конституционный суд (КС) Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламентом Гагаузии формировать ЦИК автономии, а значит - самостоятельно проводить выборы в регионе.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Приговор для Гуцул доказал отсутствие демократии в Молдавии, заявил Шор
8 июля, 16:07
"(Правящая) партия "Действие и солидарность" разрушает Гагаузию и раскалывает Молдавию, теперь они забрали у автономии право самостоятельно проводить выборы. Ради своих политических целей они готовы перечеркнуть более 30 лет диалога между Кишиневом и Комратом", - заявила Влах в соцсетях.
Она отметила, что решение КС является безответственным, власти Молдавии унизили гагаузский народ. Влах выразила убежденность, что в будущем ситуация будет исправлена.
Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Парламент Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать также нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в политическом давлении на автономию.️
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Молдавия ведет информационную войну против Приднестровья, заявил глава ПМР
Вчера, 01:30
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневИрина ВлахЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
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