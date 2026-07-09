Краткий пересказ от РИА ИИ Конституционный суд Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламента Гагаузии формировать ЦИК автономии.

Лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах считает, что правящая партия "Действие и солидарность" лишает Гагаузию важных прав и раскалывает Молдавию.

КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" лишила Гагаузию важных прав, что приводит к постепенной ликвидации автономии, считает лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.

Конституционный суд (КС) Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламентом Гагаузии формировать ЦИК автономии, а значит - самостоятельно проводить выборы в регионе.

"(Правящая) партия "Действие и солидарность" разрушает Гагаузию и раскалывает Молдавию, теперь они забрали у автономии право самостоятельно проводить выборы. Ради своих политических целей они готовы перечеркнуть более 30 лет диалога между Кишиневом и Комратом", - заявила Влах в соцсетях.

Она отметила, что решение КС является безответственным, власти Молдавии унизили гагаузский народ. Влах выразила убежденность, что в будущем ситуация будет исправлена.

Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Парламент Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.