Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что обратится к властям Великобритании с требованием вернуть венесуэльское золото, заблокированное в Банке Англии.

Венесуэла также обратится к МВФ с просьбой предоставить доступ к финансовым средствам для помощи пострадавшим от землетрясений и восстановления разрушенной инфраструктуры.

Жертвами двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших в Венесуэле 24 июня, стали 3811 человек, еще 16 740 получили ранения.

МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что обратится к властям Великобритании с требованием вернуть венесуэльское золото, заблокированное в Банке Англии, а также попросит Международный валютный фонд (МВФ) разблокировать финансы, которые планируется использовать для ликвидации последствий произошедших на территории латиноамериканской страны разрушительных землетрясений.

Согласно последним официальным данным, жертвами двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших в Венесуэле 24 июня, стали 3811 человек, еще 16 740 получили ранения, 6462 человека были извлечены из-под завалов живыми. Подземные толчки ощущались в Каракасе и ряде других регионов страны, вызвав многочисленные разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры.

"Я приняла решение направить письмо, в том числе королю Англии, чтобы было освобождено золото, удерживаемое в Банке Англии. Это золото принадлежит нашему народу, и оно должно быть использовано для устранения ужасных и трагических последствий этого двойного землетрясения", - заявила Родригес в эфире телеканала VTV.

По ее словам, власти также намерены обратиться к МВФ с просьбой предоставить Венесуэле доступ к финансовым средствам для помощи пострадавшим и восстановления разрушенной инфраструктуры.

В хранилищах Банка Англии заблокирована в связи с санкциями 31 тонна золота из запасов Венесуэлы, его биржевая стоимость составляет несколько миллиардов долларов США. Решение разместить там часть золотого запаса страны было принято бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом (1998-2013).