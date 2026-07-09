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Венесуэла попросит Британию вернуть заблокированное золото - РИА Новости, 09.07.2026
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03:58 09.07.2026
Венесуэла попросит Британию вернуть заблокированное золото

Венесуэла после землетрясений потребует у Британии вернуть золото

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Каракасе
Последствия землетрясения в Каракасе - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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Последствия землетрясения в Каракасе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что обратится к властям Великобритании с требованием вернуть венесуэльское золото, заблокированное в Банке Англии.
  • Венесуэла также обратится к МВФ с просьбой предоставить доступ к финансовым средствам для помощи пострадавшим от землетрясений и восстановления разрушенной инфраструктуры.
  • Жертвами двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших в Венесуэле 24 июня, стали 3811 человек, еще 16 740 получили ранения.
МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что обратится к властям Великобритании с требованием вернуть венесуэльское золото, заблокированное в Банке Англии, а также попросит Международный валютный фонд (МВФ) разблокировать финансы, которые планируется использовать для ликвидации последствий произошедших на территории латиноамериканской страны разрушительных землетрясений.
Согласно последним официальным данным, жертвами двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших в Венесуэле 24 июня, стали 3811 человек, еще 16 740 получили ранения, 6462 человека были извлечены из-под завалов живыми. Подземные толчки ощущались в Каракасе и ряде других регионов страны, вызвав многочисленные разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры.
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"Я приняла решение направить письмо, в том числе королю Англии, чтобы было освобождено золото, удерживаемое в Банке Англии. Это золото принадлежит нашему народу, и оно должно быть использовано для устранения ужасных и трагических последствий этого двойного землетрясения", - заявила Родригес в эфире телеканала VTV.
По ее словам, власти также намерены обратиться к МВФ с просьбой предоставить Венесуэле доступ к финансовым средствам для помощи пострадавшим и восстановления разрушенной инфраструктуры.
В хранилищах Банка Англии заблокирована в связи с санкциями 31 тонна золота из запасов Венесуэлы, его биржевая стоимость составляет несколько миллиардов долларов США. Решение разместить там часть золотого запаса страны было принято бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом (1998-2013).
Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно призывал Великобританию вернуть стране золотой запас - правительство планировало использовать его для борьбы с пандемией COVID-19 и закупки продуктов питания и лекарств через Программу развития Организации Объединенных Наций.
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В миреВенесуэлаВеликобританияКаракасУго Чавес (политик)Николас МадуроМВФ
 
 
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