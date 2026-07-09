Число погибших при разрушительном землетрясении в Венесуэле выросло до 3811

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 3811.
- Ранены 16 740 человек, а 6 462 — спасены.
КАРАКАС, 9 июл — РИА Новости. Число погибших в результате сильного землетрясения в Венесуэле выросло до 3811, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
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"По данным на 8 июля, погибли 3811 человек, ранены 16 740 человек, спасены 6 462 человек", — сказал он.
Вечером 24 июня по местному времени в Венесуэле произошло мощное землетрясение. Было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их зафиксировали в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.
Более 250 зданий получили повреждения или оказались разрушены. Наиболее сложная ситуация сложилась в штате Ла-Гуайра. Землетрясение стало сильнейшим в Венесуэле за 126 лет.