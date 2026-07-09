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Депутаты Белгородской областной Думы внесли изменения в устав региона - РИА Новости, 09.07.2026
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Белгородская область
 
16:32 09.07.2026
Депутаты Белгородской областной Думы внесли изменения в устав региона

Депутаты Белгородской облдумы на заседании внесли изменения в устав региона

© Фото : Канал Белгородской областной Думы в мессенджере "Макс".Депутаты Белгородской областной Думы внесли изменения в устав региона
Депутаты Белгородской областной Думы внесли изменения в устав региона - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Канал Белгородской областной Думы в мессенджере "Макс".
Депутаты Белгородской областной Думы внесли изменения в устав региона
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы в рамках завершившегося девятого заседания внесли изменения в устав региона, согласно которым губернатор вправе возглавить правительство области сам либо назначить председателя правительства, сообщает пресс-служба регпарламента.
Вновь избранный глава региона должен принять соответствующее решение в 30-дневный срок со дня вступления в должность. Кроме того, внесенные изменения регулируют срок принесения присяги избранным губернатором региона не позднее чем на 20-й день после его избрания.
Также в повестке — принятие закона области об исполнении областного бюджета за 2025 год. Заместитель губернатора Белгородской области — министр финансов и бюджетной политики региона Наталья Шаролапова представила законопроект, согласно которому исполнение по доходам составило порядка 171 миллиарда рублей, по расходам — 183 миллиарда рублей. Более 70% всех средств были направлены на социальную сферу, в том числе на образование, здравоохранение, культуру и спорт.
В пресс-службе указывают, что вместе с этим утвердили внесение изменений в главный финансовый документ области на текущий год и плановый период 2027-2028 годов. Так, доходы на 2026 год увеличатся на 9,2 миллиарда рублей, расходы — на 7 миллиардов рублей. Доходы на 2027 год станут больше на 50 миллионов рублей, на 2028 год — на 67 миллионов рублей. Расходы на 2027 год сократятся на 4,4 миллиарда рублей, на 2028 год — на 1 миллиард рублей.
Кроме того, приняли поправки к обсуждаемому ранее закону, ограничивающему розничную продажу несовершеннолетним лицам моторного топлива на территории Белгородской области, рассмотрели в первом чтении закон, предполагающий предоставление в собственность бесплатно земельных участков женщинам, удостоенным звания "Мать – героиня", а также привели некоторые законы области в соответствие с федеральными нормами.
Помимо этого, на заседании единогласно приняли решение о приостановлении действия закона области "О наказах избирателей кандидатам в депутаты Белгородской областной Думы" и выступили с инициативой направить 100 миллионов рублей, предусмотренные для исполнения наказов, в резервный фонд правительства области. Эти средства пойдут на финансирование мер по обеспечению безопасности. В частности, на приобретение дополнительных модульных укрытий.
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