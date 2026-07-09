США и союзники отразили не все атаки Ирана, пишет WSJ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США и союзники перехватили большую часть атак Ирана, но не все.
- Некоторые из иранских ответных ударов поразили цели, однако урон от них был минимальный и никто не пострадал.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. США и союзники отразили не все атаки Ирана, осуществленные в ответ на американские удары, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"США и союзники перехватили большую часть атак", - говорится в публикации.
Как утверждают чиновники, некоторые из иранских ответных ударов поразили цели, однако урон от них был минимальный и никто не пострадал.