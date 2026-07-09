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США и союзники отразили не все атаки Ирана, пишет WSJ - РИА Новости, 09.07.2026
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20:19 09.07.2026
США и союзники отразили не все атаки Ирана, пишет WSJ

WSJ: США отразили не все атаки Ирана, осуществленные в ответ на американские

© СоцсетиУдары со стороны Ирана по военным базам США в Кувейте
Удары со стороны Ирана по военным базам США в Кувейте - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Соцсети
Удары со стороны Ирана по военным базам США в Кувейте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и союзники перехватили большую часть атак Ирана, но не все.
  • Некоторые из иранских ответных ударов поразили цели, однако урон от них был минимальный и никто не пострадал.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. США и союзники отразили не все атаки Ирана, осуществленные в ответ на американские удары, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) ранее в четверг сообщило, что американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум - в Бахрейне.
"США и союзники перехватили большую часть атак", - говорится в публикации.
Как утверждают чиновники, некоторые из иранских ответных ударов поразили цели, однако урон от них был минимальный и никто не пострадал.
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