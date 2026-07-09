США и союзники отразили не все атаки Ирана, пишет WSJ

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. США и союзники отразили не все атаки Ирана, осуществленные в ответ на американские удары, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Как утверждают чиновники, некоторые из иранских ответных ударов поразили цели, однако урон от них был минимальный и никто не пострадал.