Краткий пересказ от РИА ИИ Марта Лиллард, американка, больная полиомиелитом, которая 73 года пользовалась аппаратом искусственной вентиляции легких "железное легкое", умерла в возрасте 78 лет.

Она заболела полиомиелитом в возрасте пяти лет в 1953 году, за два года до широкого распространения вакцины против полиомиелита в США.

Изначально Лиллард находилась внутри "железного легкого" 23 часа в сутки, но в лучшие годы пользовалась им только во время сна.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Больная полиомиелитом американка Марта Лиллард, чья жизнь на протяжении 73 лет поддерживалась аппаратом для искусственной вентиляции легких под названием "железное легкое", умерла в возрасте 78 лет, став последней в США, кто пользовался таким аппаратом, сообщает телеканал Больная полиомиелитом американка Марта Лиллард, чья жизнь на протяжении 73 лет поддерживалась аппаратом для искусственной вентиляции легких под названием "железное легкое", умерла в возрасте 78 лет, став последней в США, кто пользовался таким аппаратом, сообщает телеканал Oklahoma's News 4

По информации телеканала, она заболела полиомиелитом в возрасте пяти лет в 1953 году, за два года до широкого распространения вакцины против полиомиелита в стране.

"В последнюю пятницу июня она ушла из жизни... Лиллард извлекли из аппарата, и впервые за 73 года она обрела вечный покой вне "железного легкого", - говорится в публикации.

Отмечается, что Марта Лиллард была последней пациенткой в США , использовавшей этот аппарат ИВЛ.

Как сообщает телеканал, изначально Лиллард находилась внутри "железного легкого" 23 часа в сутки, но в лучшие годы она пользовалась им только во время сна. На протяжении последних восьми месяцев Лиллард находилась внутри аппарата круглые сутки, однако само "железное легкое" начало ломаться.