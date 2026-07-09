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В США умерла последняя пациентка, пользовавшаяся "железным легким" - РИА Новости, 09.07.2026
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18:54 09.07.2026
В США умерла последняя пациентка, пользовавшаяся "железным легким"

В США умерла последняя пациентка на "железном легком", пользовавшаяся им 73 года

© Public domainМарта Лиллард
Марта Лиллард - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Public domain
Марта Лиллард. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марта Лиллард, американка, больная полиомиелитом, которая 73 года пользовалась аппаратом искусственной вентиляции легких "железное легкое", умерла в возрасте 78 лет.
  • Она заболела полиомиелитом в возрасте пяти лет в 1953 году, за два года до широкого распространения вакцины против полиомиелита в США.
  • Изначально Лиллард находилась внутри "железного легкого" 23 часа в сутки, но в лучшие годы пользовалась им только во время сна.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Больная полиомиелитом американка Марта Лиллард, чья жизнь на протяжении 73 лет поддерживалась аппаратом для искусственной вентиляции легких под названием "железное легкое", умерла в возрасте 78 лет, став последней в США, кто пользовался таким аппаратом, сообщает телеканал Oklahoma's News 4.
По информации телеканала, она заболела полиомиелитом в возрасте пяти лет в 1953 году, за два года до широкого распространения вакцины против полиомиелита в стране.
"В последнюю пятницу июня она ушла из жизни... Лиллард извлекли из аппарата, и впервые за 73 года она обрела вечный покой вне "железного легкого", - говорится в публикации.
Отмечается, что Марта Лиллард была последней пациенткой в США, использовавшей этот аппарат ИВЛ.
Как сообщает телеканал, изначально Лиллард находилась внутри "железного легкого" 23 часа в сутки, но в лучшие годы она пользовалась им только во время сна. На протяжении последних восьми месяцев Лиллард находилась внутри аппарата круглые сутки, однако само "железное легкое" начало ломаться.
По словам сестры Лиллард, Синди Маквей, некоторые детали аппарата работают с 1940-х годов, и им сложно найти замену. Помимо этого, пациентка столкнулась с проблемами, связанными с доступом к медицинской помощи, а также с тем, что все меньше людей понимают принцип работы "железного легкого", отмечается в статье.
 
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