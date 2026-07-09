США выделили 86 миллионов долларов на разработку лазерного оружия для ПВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пентагон объявил о выделении 86 миллионов долларов на разработку лазерного оружия для защиты от ракет и БПЛА.
- Соглашения о создании совместной системы лазерного оружия заключены с оборонными компаниями nLIGHT Defense и Lockheed Martin Aculight.
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Пентагон в четверг объявил о выделении 86 миллионов долларов на разработку лазерного оружия для защиты от ракет и БПЛА, следует из заявления военного ведомства.
"Министерство войны объявило сегодня о заключении двух соглашений о создании совместной системы лазерного оружия... для улучшения системы обороны от крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов следующего поколения... Соглашения имеют начальную сумму финансирования в размере 86 миллионов долларов, а общий лимит программы составляет 847 миллионов долларов", - говорится в заявлении.
В Пентагоне отметили, что соглашения были заключены с оборонными компаниями nLIGHT Defense и Lockheed Martin Aculight.