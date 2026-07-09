"Вырезать опухоль": Штаты блефуют, но никому не страшно

На саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп был в ударе — во всех смыслах. Он снова напомнил европейским лидерам о Гренландии (которая США нужнее, чем Европа) и об их отказе предоставить американцам аэродромы для атак по Ирану во время весенней войны. И тут же — уже после прибытия в Турцию — ударил по ИРИ, после чего заявил, что это ответ на обстрел иранцами танкеров, проходивших через Ормуз. То, что накануне американцы в одностороннем порядке объявили о прекращении разрешения на покупку иранской нефти (а это было одним из условий перемирия), Трамп не упоминал, зато разразился грозной речью в адрес иранских лидеров.

Назвал их сумасшедшими, мразями, больными ублюдками и сравнил с раковой опухолью, которую надо вырезать. Сообщил, что не считает перемирие действующим, и вообще не видит смысла в переговорах, но американские переговорщики хотят их продолжить. И анонсировал новые удары — как раз накануне завершающегося сегодня прощания с убитым Али Хаменеи , который будет похоронен в Мешхеде . Иран в ответ заявил, что приостанавливает переговоры о мирном соглашении.

Но не стоит спешить с выводами о том, что война возобновляется: угрозы Вашингтона — это всего лишь "переговорная тактика". Плюс результат очередной накрутки со стороны Нетаньяху — теперь израильский премьер, крайне недовольный не только тем, что Трамп вышел из войны, но и его нынешней поездкой в Турцию, где Эрдогану обещана поставка американских истребителей, пугает президента США иранской местью.

Трамп так и сказал: "Я нахожусь в каждом их списке, и пока, думаю, мне немного везло, но, возможно, это не будет продолжаться долго". То есть Трамп уверен, что иранцы хотят его убить, а подобную "информацию" постоянно продвигает Израиль. В последних разговорах с Трампом Нетаньяху, вероятно, сообщил ему очередную порцию "секретных" данных израильских спецслужб, и на фоне кадров из Тегерана, где звучат призывы к мести за убитого лидера, это могло сильно разозлить пережившего покушение президента США.

Но правда в том, что иранцы наверняка рады бы отомстить убийцам Хаменеи, но, во-первых, это практически невозможно сделать, а во-вторых — им сейчас точно не до этого. Они прощаются с Хаменеи — и хотят поставить окончательную точку в войне, которую против них развязали. Причем поставить ее на выгодных для себя условиях — которые заслужили своей стойкостью, так и благодаря складывающимся геополитическим обстоятельствам. Исходя из которых Трамп не может позволить себе возобновление войны. И в Тегеране это понимают очень хорошо.

А возобновление блокады — и уж тем более захват острова Харк — приведет к полномасштабному возобновлению ударов Ирана по американским базам в регионе и перекрытию Ормуза. А это последнее, что сейчас нужно Трампу. Так что ему остается только пытаться запугать иранцев, но сделать это после того, что произошло 28 февраля (когда в первый же день был убит Хаменеи и уничтожена школа для девочек), уже невозможно.

Но другого пути у Белого дома нет: просто так пойти на мирное соглашение, которое тут же объявят его поражением, ему очень сложно. И точно так же он ведет себя на украинском направлении: на встрече с Зеленским говорил о скором мире, при этом намекая на возможность передачи Киеву технологии производства Patriot и рассуждая о том, что США могли бы закрыть небо над Украиной, но им не придется этого делать, потому что война скоро закончится. И то и другое — абсолютный блеф.