Украинское предприятие поставляло в ВСУ гранатометы 1980-х годов

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Государственное предприятие "Агентство оборонных закупок" Украины поставляло в ВСУ гранатометы 1980-х годов вместо новых, сумма убытков составила 7 миллионов долларов, по делу проведено 13 обысков, сообщает офис генерального прокурора страны.

"Оружие 1980-х вместо новых гранатометов: проведено 13 обысков по делу о закупке для сил обороны… Речь идет о контракте ГП "Агентство оборонных закупок" с частной компанией на поставку 6 тысяч одноразовых противотанковых гранатометов РПГ-75М. Общая сумма договора составила 637 миллионов гривен (14,3 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.

Отмечается, что по документам поставщик должен был передать новое вооружение 2024-2026 годов производства. До заключения контракта командование сил логистики ВСУ предупреждало государственного закупщика, что этот тип оружия является малоэффективным, и предлагало рассмотреть другие образцы. Несмотря на это, договор был подписан, а поставщик получил аванс в сумме 318,5 миллиона гривен (7 миллионов долларов – ред.).

Офис генпрокурора добавляет, что в мае 2026 года первая партия – более 3 тысяч гранатометов – поступила в одну из воинских частей ВСУ, там оружие оставили на временное хранение.

"При осмотре выявлены признаки перемаркировки. Под внешними этикетками были старые маркировки на чешском языке, а на отдельных частях изделий следы значительного окисления. После снятия новых этикеток установлено, что комплектующие элементы были изготовлены в 1986-1988 годах… Убытки государству составляют 318,5 миллиона гривен - сумма аванса", - добавили в офисе.