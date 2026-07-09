МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Европе следует оказать поддержку Украину для поддержания ею темпов нанесения ударов вглубь России.
"Очень важно, чтобы мы поддержали Украину, чтобы страна могла сохранить темп при нанесении более глубоких ударов по территории России", - отметил Йеттен в интервью украинскому изданию Kyiv Independent.
При этом он указал на то, что европейские страны также хотят быть частью переговоров по урегулированию на Украине.
Ранее в четверг глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что российская сторона больше не будет верить Западу в их желании переговоров по Украине.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".