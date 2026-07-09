Нидерланды выступили за поддержку Киева для сохранения ударов вглубь России

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Европе следует оказать поддержку Украину для поддержания ею темпов нанесения ударов вглубь России.

"Очень важно, чтобы мы поддержали Украину , чтобы страна могла сохранить темп при нанесении более глубоких ударов по территории России", - отметил Йеттен в интервью украинскому изданию Kyiv Independent

При этом он указал на то, что европейские страны также хотят быть частью переговоров по урегулированию на Украине.

Ранее в четверг глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что российская сторона больше не будет верить Западу в их желании переговоров по Украине.