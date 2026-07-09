Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидеры ЕС занимаются самообманом, продолжая поддерживать Украину, при этом ситуация в европейских странах ухудшается, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.
- Он отметил, что Киев терпит поражение на поле боя, и дальше будет только хуже
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Европейские страны тешат себя иллюзиями о якобы скорой победе Украины, игнорируя реальность на поле боя, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Они уверяют, что Украина побеждает, хотя события на фронте и в небе свидетельствуют об обратном — она терпит поражение, и дальше будет только хуже. <…> Военное и общее положение Украины никогда не было столь тяжелым с самого начала специальной военной операции. Она вот-вот потеряет Донбасс", — рассказал он в эфире YouTube-канала.
По мнению эксперта, лидеры ЕС занимаются самообманом из-за того, что поддержка Украины продолжает объединять их. При это ситуация в самих европейских странах только ухудшается.
"Союзники Киева в Европе переживают глубочайший кризис. Экономика Германии практически непрерывно находится в состоянии рецессии с начала СВО. Процесс деиндустриализации ускоряется. Рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до таких глубин, которых не видел даже уходящий британский премьер-министр Кир Стармер", — отметил Меркурис.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял об уверенности в достижении целей СВО.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркивал, что после прямого вмешательства Европы и США специальная военная операция превратилась в масштабное противостояние с Западом. По его словам, недружественные силы по-прежнему привержены цели сокрушить Москву.