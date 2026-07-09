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"Будет хуже". В Британии выступили с признанием о конфликте на Украине - РИА Новости, 09.07.2026
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21:41 09.07.2026
"Будет хуже". В Британии выступили с признанием о конфликте на Украине

Меркурис: ЕС тешит себя иллюзиями о ситуации на Украине, игнорируя реальность

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Флаг и герб Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры ЕС занимаются самообманом, продолжая поддерживать Украину, при этом ситуация в европейских странах ухудшается, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.
  • Он отметил, что Киев терпит поражение на поле боя, и дальше будет только хуже
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Европейские страны тешат себя иллюзиями о якобы скорой победе Украины, игнорируя реальность на поле боя, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Они уверяют, что Украина побеждает, хотя события на фронте и в небе свидетельствуют об обратном — она терпит поражение, и дальше будет только хуже. <…> Военное и общее положение Украины никогда не было столь тяжелым с самого начала специальной военной операции. Она вот-вот потеряет Донбасс", — рассказал он в эфире YouTube-канала.
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По мнению эксперта, лидеры ЕС занимаются самообманом из-за того, что поддержка Украины продолжает объединять их. При это ситуация в самих европейских странах только ухудшается.
"Союзники Киева в Европе переживают глубочайший кризис. Экономика Германии практически непрерывно находится в состоянии рецессии с начала СВО. Процесс деиндустриализации ускоряется. Рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до таких глубин, которых не видел даже уходящий британский премьер-министр Кир Стармер", — отметил Меркурис.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял об уверенности в достижении целей СВО.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркивал, что после прямого вмешательства Европы и США специальная военная операция превратилась в масштабное противостояние с Западом. По его словам, недружественные силы по-прежнему привержены цели сокрушить Москву.
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