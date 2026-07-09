В Винницкой области боевик ВСУ с топором напал на сотрудников ВСП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащий ВСУ самовольно оставил часть и напал на сотрудников Военной службы правопорядка в Винницкой области.
- В результате нападения двое сотрудников ВСП госпитализированы.
- Задержанный передан полиции, продолжается досудебное расследование.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Военнослужащий ВСУ, самовольно оставивший часть, с топором напал на сотрудников Военной службы правопорядка (ВСП) в Винницкой области, двое из них госпитализированы, сообщает в четверг ВСП.
"В Винницкой области… на одной из улиц частного сектора во время проведения мероприятий по розыску военнослужащих, осуществивших СОЧ, представители группы розыска Винницкого зонального отдела ВСП остановили военнослужащего для проверки документов… К конфликту присоединились еще трое неустановленных лиц, которые начали наносить механические повреждения служебному автомобилю ВСП", - говорится в сообщении в социальной сети Facebook* ВСП.
После этого представители ВСП вызвали подкрепление из группы быстрого реагирования, а мужчина нанес топором удары двум членам группы розыска. С помощью подкрепления мужчина был задержан и передан полиции. Двое сотрудников службы правопорядка госпитализированы.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании ему меры пресечения.
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