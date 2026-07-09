В Винницкой области боевик ВСУ с топором напал на сотрудников ВСП

В Винницкой области боевик ВСУ с топором напал на сотрудников ВСП

© Фото : Военная служба правопорядка В Винницкой области боевик ВСУ с топором напал на сотрудников ВСП

В Винницкой области боевик ВСУ с топором напал на сотрудников ВСП

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащий ВСУ самовольно оставил часть и напал на сотрудников Военной службы правопорядка в Винницкой области.

В результате нападения двое сотрудников ВСП госпитализированы.

Задержанный передан полиции, продолжается досудебное расследование.

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Военнослужащий ВСУ, самовольно оставивший часть, с топором напал на сотрудников Военной службы правопорядка (ВСП) в Винницкой области, двое из них госпитализированы, сообщает в четверг ВСП.

"В Винницкой области … на одной из улиц частного сектора во время проведения мероприятий по розыску военнослужащих, осуществивших СОЧ, представители группы розыска Винницкого зонального отдела ВСП остановили военнослужащего для проверки документов… К конфликту присоединились еще трое неустановленных лиц, которые начали наносить механические повреждения служебному автомобилю ВСП", - говорится в сообщении в социальной сети Facebook* ВСП.

После этого представители ВСП вызвали подкрепление из группы быстрого реагирования, а мужчина нанес топором удары двум членам группы розыска. С помощью подкрепления мужчина был задержан и передан полиции. Двое сотрудников службы правопорядка госпитализированы.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании ему меры пресечения.