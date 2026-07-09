В Запорожской области ликвидировали командира украинской бригады "Ястребы"

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Запорожской области ликвидирован командир 411-го батальона отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Ястребы", которая принимала участие во вторжении в Курскую область, сообщили РИА Новости в силовых структурах.