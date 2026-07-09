Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области ликвидирован командир 411-го батальона отдельной бригады беспилотных систем ВСУ «Ястребы» майор Виктор Томашевский.
- Подразделение бригады «Ястребы» принимало активное участие во вторжении ВСУ в Курскую область.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Запорожской области ликвидирован командир 411-го батальона отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Ястребы", которая принимала участие во вторжении в Курскую область, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В Запорожской области ликвидирован командир батальона 411-й бригады беспилотных систем ВСУ "Ястребы" - майор Виктор Томашевский, уроженец Киева. Подразделение принимало активное участие во вторжении ВСУ в Курскую область", - рассказали силовики.
Собеседник отметил, что эта же бригада активно терроризировала мирных жителей в приграничных районах Российской Федерации.