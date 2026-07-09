Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области ликвидировали командира украинской бригады "Ястребы" - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 09.07.2026
В Запорожской области ликвидировали командира украинской бригады "Ястребы"

В Запорожской области ликвидировали командира украинской бригады БПЛА "Ястребы

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области ликвидирован командир 411-го батальона отдельной бригады беспилотных систем ВСУ «Ястребы» майор Виктор Томашевский.
  • Подразделение бригады «Ястребы» принимало активное участие во вторжении ВСУ в Курскую область.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Запорожской области ликвидирован командир 411-го батальона отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Ястребы", которая принимала участие во вторжении в Курскую область, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Запорожской области ликвидирован командир батальона 411-й бригады беспилотных систем ВСУ "Ястребы" - майор Виктор Томашевский, уроженец Киева. Подразделение принимало активное участие во вторжении ВСУ в Курскую область", - рассказали силовики.
Собеседник отметил, что эта же бригада активно терроризировала мирных жителей в приграничных районах Российской Федерации.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.07.2026
Вчера, 14:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьКурская областьКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала