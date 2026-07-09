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Режим Зеленского продолжает играть с огнем, заявила Евстигнеева - РИА Новости, 09.07.2026
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Режим Зеленского продолжает играть с огнем, заявила Евстигнеева

Евстигнеева: режим Зеленского играет с огнем, не задумываясь о последствиях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что режим Владимира Зеленского не задумывается о последствиях своих действий.
  • По словам дипломата, все инакомыслящие люди на Украине либо убиты, либо сидят в тюрьме, либо уехали.
ООН, 9 июл – РИА Новости. Режим Владимира Зеленского продолжает играть с огнем, не думая о последствиях своих преступных действий, и ему в этом постоянно потакают, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Режим Зеленского продолжает играть с огнем, совершенно не задумываясь о далеко идущих последствиях своих преступных действий, и ему в этом постоянно потакают", - сказала Евстигнеева на заседании СБ ООН по Украине.
Дипломат добавила, что все инакомыслящие люди на Украине уже убиты, сидят в тюрьме или уехали.
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