Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что режим Владимира Зеленского не задумывается о последствиях своих действий.
- По словам дипломата, все инакомыслящие люди на Украине либо убиты, либо сидят в тюрьме, либо уехали.
ООН, 9 июл – РИА Новости. Режим Владимира Зеленского продолжает играть с огнем, не думая о последствиях своих преступных действий, и ему в этом постоянно потакают, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Режим Зеленского продолжает играть с огнем, совершенно не задумываясь о далеко идущих последствиях своих преступных действий, и ему в этом постоянно потакают", - сказала Евстигнеева на заседании СБ ООН по Украине.
Дипломат добавила, что все инакомыслящие люди на Украине уже убиты, сидят в тюрьме или уехали.