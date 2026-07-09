Режим Зеленского продолжает играть с огнем, заявила Евстигнеева

ООН, 9 июл – РИА Новости. Режим Владимира Зеленского продолжает играть с огнем, не думая о последствиях своих преступных действий, и ему в этом постоянно потакают, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.