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Украинские военкомы распылили газ в машине с беременной женщиной - РИА Новости, 09.07.2026
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18:37 09.07.2026 (обновлено: 18:41 09.07.2026)
Украинские военкомы распылили газ в машине с беременной женщиной

Сотрудники ТЦК распылили слезоточивый газ в машине с беременной женщиной

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники военкомата в Волынской области распылили слезоточивый газ в машине с беременной женщиной.
  • Женщину и водителя такси остановили сотрудники военкомата, якобы из-за того, что водитель не выполнил требование об остановке.
  • Сотрудники военкомата вели себя неадекватно, у них были выключены бодикамеры, камеру у женщины они забрали, помощь ей никто не оказал.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Волынской области на Украине распылили слезоточивый газ в машине с беременной женщиной, не оказав при этом ей помощь, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"В машине беременная женщина. Сотрудник ТЦК (территориальном центре комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) распыляет слезоточивый газ прямо в салон. Мне написала женщина, которая стала свидетелем этих событий. Это произошло на Волыни. Она вызвала такси. По ее словам, водитель имел инвалидность. Их остановили работники ТЦК, якобы из-за того, что водитель не выполнил требование об остановке. А дальше все по классике: слезоточивый газ, избиение и все то, что мы, к сожалению, видим почти каждый день", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
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По его словам, сотрудники военкомата вели себя совершенно неадекватно, у них были выключены бодикамеры, при этом у женщины они забрали камеру, помощь ей никто не оказал.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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