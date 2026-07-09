Украинские военкомы распылили газ в машине с беременной женщиной

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Волынской области на Украине распылили слезоточивый газ в машине с беременной женщиной, не оказав при этом ей помощь, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

По его словам, сотрудники военкомата вели себя совершенно неадекватно, у них были выключены бодикамеры, при этом у женщины они забрали камеру, помощь ей никто не оказал.