СБУ задержала зампреда Одесского облсовета по подозрению в вымогательстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- СБУ задержала заместителя председателя Одесского областного совета по подозрению в вымогательстве 50 тысяч долларов.
- Чиновник вместе с сообщниками вымогал деньги у местного предпринимателя за беспрепятственное оформление разрешительных документов на строительство.
- Сотрудники СБУ задержали подозреваемых после получения первой части взятки в размере 10 тысяч долларов.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в четверг о задержании заместителя председателя Одесского областного совета по подозрению в вымогательстве 50 тысяч долларов.
"Служба безопасности разоблачила одного из заместителей председателя Одесского областного совета, который вместе с сообщниками подозревается в вымогательстве 50 тысяч долларов от местного предпринимателя. По материалам дела, за эти деньги чиновник обещал бизнесмену беспрепятственное оформление разрешительных документов на строительство коттеджного городка вблизи портового города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Имя подозреваемого не называется.
Уточняется, что в случае отказа платить застройщику угрожали искусственным затягиванием с подготовкой документов. Для реализации схемы фигурант привлек секретаря одного из поселковых советов Одесского района и руководительницу инжиниринговой компании. Сотрудники СБУ задержали подозреваемых после получения первой части взятки в размере 10 тысяч долларов.
Заместителю председателя облсовета предъявлены обвинения. На данный момент решается вопрос о предъявлении обвинений другим участникам преступной схемы.