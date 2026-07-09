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СБУ задержала зампреда Одесского облсовета по подозрению в вымогательстве - РИА Новости, 09.07.2026
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17:47 09.07.2026
СБУ задержала зампреда Одесского облсовета по подозрению в вымогательстве

Зампреда Одесского облсовета задержали по подозрению в вымогательстве $50 тыс

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники СБУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СБУ задержала заместителя председателя Одесского областного совета по подозрению в вымогательстве 50 тысяч долларов.
  • Чиновник вместе с сообщниками вымогал деньги у местного предпринимателя за беспрепятственное оформление разрешительных документов на строительство.
  • Сотрудники СБУ задержали подозреваемых после получения первой части взятки в размере 10 тысяч долларов.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в четверг о задержании заместителя председателя Одесского областного совета по подозрению в вымогательстве 50 тысяч долларов.
"Служба безопасности разоблачила одного из заместителей председателя Одесского областного совета, который вместе с сообщниками подозревается в вымогательстве 50 тысяч долларов от местного предпринимателя. По материалам дела, за эти деньги чиновник обещал бизнесмену беспрепятственное оформление разрешительных документов на строительство коттеджного городка вблизи портового города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Имя подозреваемого не называется.
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Уточняется, что в случае отказа платить застройщику угрожали искусственным затягиванием с подготовкой документов. Для реализации схемы фигурант привлек секретаря одного из поселковых советов Одесского района и руководительницу инжиниринговой компании. Сотрудники СБУ задержали подозреваемых после получения первой части взятки в размере 10 тысяч долларов.
Заместителю председателя облсовета предъявлены обвинения. На данный момент решается вопрос о предъявлении обвинений другим участникам преступной схемы.
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