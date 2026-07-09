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На Западе сделали внезапное заявление о заводе Patriot на Украине - РИА Новости, 09.07.2026
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13:08 09.07.2026 (обновлено: 13:31 09.07.2026)
На Западе сделали внезапное заявление о заводе Patriot на Украине

Альберк: на Украине никогда не построят производство ракет для ПВО Patriot

© Фото : Anthony SweeneyАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Anthony Sweeney
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Старший научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Уильям Альберк считает, что завод по производству ракет для системы ПВО Patriot на Украине никогда не появится.
  • Он добавил, что если бы это зависело от него, он бы поручил украинцам выбрать Польшу в качестве площадки для его возведения.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Завод по производству ракет для системы ПВО Patriot на Украине никогда не появится, считает старший научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Уильям Альберк в комментарии Bloomberg.

"В противном случае это станет первоочередной целью. Им никогда не удастся его построить", — сказал он.
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Альберк добавил, что если бы это зависело от него, он бы поручил украинцам выбрать Польшу в качестве площадки для его возведения.

В среду президент США Дональд Трамп встретился с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем Patriot.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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