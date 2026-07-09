На Западе сделали внезапное заявление о заводе Patriot на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Старший научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Уильям Альберк считает, что завод по производству ракет для системы ПВО Patriot на Украине никогда не появится.
- Он добавил, что если бы это зависело от него, он бы поручил украинцам выбрать Польшу в качестве площадки для его возведения.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Завод по производству ракет для системы ПВО Patriot на Украине никогда не появится, считает старший научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Уильям Альберк в комментарии Bloomberg.
"В противном случае это станет первоочередной целью. Им никогда не удастся его построить", — сказал он.
"В противном случае это станет первоочередной целью. Им никогда не удастся его построить", — сказал он.
Альберк добавил, что если бы это зависело от него, он бы поручил украинцам выбрать Польшу в качестве площадки для его возведения.
В среду президент США Дональд Трамп встретился с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем Patriot.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
В среду президент США Дональд Трамп встретился с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем Patriot.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.