Рейтинг@Mail.ru
Песков отметил разный подход США и Европы к урегулированию на Украине - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 09.07.2026
Песков отметил разный подход США и Европы к урегулированию на Украине

Песков: США, в отличие от Европы, хотят способствовать урегулированию на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс по Украине.
  • Москва приветствует такое желание со стороны Вашингтона.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. США, в отличие от европейцев, сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс по Украине, Москва его приветствует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть они иногда ошибаются, но это желание кажется нам искренним. Мы его приветствуем", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Украина победила Россию, но есть нюанс
8 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМоскваДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала