Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс по Украине.
- Москва приветствует такое желание со стороны Вашингтона.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. США, в отличие от европейцев, сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс по Украине, Москва его приветствует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть они иногда ошибаются, но это желание кажется нам искренним. Мы его приветствуем", - сказал Песков журналистам.
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