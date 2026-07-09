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Песков рассказал, к чему приведет дальнейшая эскалация конфликта на Украине - РИА Новости, 09.07.2026
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12:38 09.07.2026 (обновлено: 12:40 09.07.2026)

Песков рассказал, к чему приведет дальнейшая эскалация конфликта на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дальнейшая эскалация может продлить специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • По его словам, России придется создать большую буферную зону на Украине.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию, но приведет к тому, что России придется делать большую буферную зону на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени - мы не можем точно сказать в какой - но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию по украинскому урегулированию.
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