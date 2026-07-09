Песков рассказал, к чему приведет дальнейшая эскалация конфликта на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дальнейшая эскалация может продлить специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- По его словам, России придется создать большую буферную зону на Украине.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию, но приведет к тому, что России придется делать большую буферную зону на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени - мы не можем точно сказать в какой - но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию по украинскому урегулированию.