Песков рассказал, к чему приведет дальнейшая эскалация конфликта на Украине

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию, но приведет к тому, что России придется делать большую буферную зону на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени - мы не можем точно сказать в какой - но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию по украинскому урегулированию.