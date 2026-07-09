Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные заявили, что не перехватили инициативу на фронте, вопреки утверждениям властей, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.
- Они рассказали, что противник определяет где, когда и какими силами атаковать.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Украинские военные пожаловались на ситуацию на передовой, вопреки утверждениям властей о "перехвате инициативы на фронте". Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.
"Мы ведем активную оборону с элементами контрнаступательных действий, но не перехватили инициативу. <…> Противник определяет где, когда и какими силами атаковать", — сказал собеседник издания на Краматорском и Славянском направлениях.
"Мы ведем активную оборону с элементами контрнаступательных действий, но не перехватили инициативу. <…> Противник определяет где, когда и какими силами атаковать", — сказал собеседник издания на Краматорском и Славянском направлениях.
Другой военный с Запорожского направления сказал, что там изменением динамики боевых действий и не пахнет. Издание отмечает, что заявления о перехвате инициативы "вероятно, преждевременны и преувеличены".
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска успешно продвигаются на фронте и создают буферную зону. Российская армия 3 июля взяла под полный контроль Константиновку. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска успешно продвигаются на фронте и создают буферную зону. Российская армия 3 июля взяла под полный контроль Константиновку. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.