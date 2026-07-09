Украинские военные сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Украинские военные пожаловались на ситуацию на передовой, вопреки утверждениям властей о "перехвате инициативы на фронте". Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники. "Мы ведем активную оборону с элементами контрнаступательных действий, но не перехватили инициативу. <…> Противник определяет где, когда и какими силами атаковать", — сказал собеседник издания на Краматорском и Славянском направлениях.

Другой военный с Запорожского направления сказал, что там изменением динамики боевых действий и не пахнет. Издание отмечает, что заявления о перехвате инициативы "вероятно, преждевременны и преувеличены".



Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска успешно продвигаются на фронте и создают буферную зону. Российская армия 3 июля взяла под полный контроль Константиновку. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.