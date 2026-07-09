Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:26 09.07.2026 (обновлено: 18:32 09.07.2026)
Украинские военные сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте

УП: украинские военные пожаловались на ситуацию на фронте

© REUTERS / Anatolii StepanovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные заявили, что не перехватили инициативу на фронте, вопреки утверждениям властей, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.
  • Они рассказали, что противник определяет где, когда и какими силами атаковать.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Украинские военные пожаловались на ситуацию на передовой, вопреки утверждениям властей о "перехвате инициативы на фронте". Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.

"Мы ведем активную оборону с элементами контрнаступательных действий, но не перехватили инициативу. <…> Противник определяет где, когда и какими силами атаковать", — сказал собеседник издания на Краматорском и Славянском направлениях.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Журналист раскрыл, что ждет Зеленского из-за возобновления атак США на Иран
Вчера, 10:59
Другой военный с Запорожского направления сказал, что там изменением динамики боевых действий и не пахнет. Издание отмечает, что заявления о перехвате инициативы "вероятно, преждевременны и преувеличены".

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска успешно продвигаются на фронте и создают буферную зону. Российская армия 3 июля взяла под полный контроль Константиновку. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Взрыв в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
В США раскрыли, в чем признались украинские чиновники после ударов России
Вчера, 09:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала