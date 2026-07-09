Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские чиновники пожаловались на нехватку ракет для ПВО после ударов ВС России, пишет Эндрю Дэй для American Conservative.
- Он добавил, что возможно, они преувеличивали дефицит, чтобы добиться помощи от США, но после одной тревожной ночи воздушных атак, по слухам, ни одну баллистическую ракету не удалось сбить.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Украинские чиновники после ударов ВС России пожаловались на нехватку ракет для ПВО, пишет политолог Эндрю Дэй для American Conservative.
"Во время моей поездки я слышал от украинских официальных лиц, бывших должностных лиц и военных аналитиков, что Киев испытывает опасную нехватку “перехватчиков” ракет. Возможно, они преувеличивали дефицит, чтобы добиться помощи от США. А может, и нет. После одной тревожной ночи воздушных атак, по слухам, ни одну баллистическую ракету не удалось сбить", — говорится в публикации.
"Во время моей поездки я слышал от украинских официальных лиц, бывших должностных лиц и военных аналитиков, что Киев испытывает опасную нехватку “перехватчиков” ракет. Возможно, они преувеличивали дефицит, чтобы добиться помощи от США. А может, и нет. После одной тревожной ночи воздушных атак, по слухам, ни одну баллистическую ракету не удалось сбить", — говорится в публикации.
Автор призвал президента США Дональда Трампа быстрее заключить соглашение по конфликту, иначе ситуация будет лишь ухудшаться для Украины.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска успешно продвигаются на фронте и создают буферную зону.
Российская армия 3 июля взяла под полный контроль Константиновку. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска успешно продвигаются на фронте и создают буферную зону.
Российская армия 3 июля взяла под полный контроль Константиновку. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.