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В США раскрыли, в чем признались украинские чиновники после ударов России - РИА Новости, 09.07.2026
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09:26 09.07.2026 (обновлено: 09:27 09.07.2026)
В США раскрыли, в чем признались украинские чиновники после ударов России

AС: украинские чиновники заявили о нехватке ракет для ПВО после ударов ВС России

© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Вишневом в Киевской области
Взрыв в Вишневом в Киевской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Вишневом в Киевской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские чиновники пожаловались на нехватку ракет для ПВО после ударов ВС России, пишет Эндрю Дэй для American Conservative.
  • Он добавил, что возможно, они преувеличивали дефицит, чтобы добиться помощи от США, но после одной тревожной ночи воздушных атак, по слухам, ни одну баллистическую ракету не удалось сбить.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Украинские чиновники после ударов ВС России пожаловались на нехватку ракет для ПВО, пишет политолог Эндрю Дэй для American Conservative.

"Во время моей поездки я слышал от украинских официальных лиц, бывших должностных лиц и военных аналитиков, что Киев испытывает опасную нехватку “перехватчиков” ракет. Возможно, они преувеличивали дефицит, чтобы добиться помощи от США. А может, и нет. После одной тревожной ночи воздушных атак, по слухам, ни одну баллистическую ракету не удалось сбить", — говорится в публикации.
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