"Ужасный результат". В США поразились событиям на Украине

По мнению Вольфа, в обозримом будущем некоторые восточноевропейские страны могут пересмотреть свои отношения как с Западом, так и с Россией.

"Это ужасный результат. Ведь окажется, что Европа не только не получила свою новую великую колониальную державу или территорию, но еще и сократила и ослабила то, что у нее было. И скоро мы увидим, как в остальной Восточной Европе начнут переосмысливать, кто им на самом деле союзники", — пояснил аналитик.