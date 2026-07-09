Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Массачусетского университета Ричард Вольф заявил, что конфликт на Украине закончится победой России.
- По мнению Вольфа, европейские страны выйдут из конфликта ослабленными, а Украина останется более бедной и слабой, чем была.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится победой России, а европейские страны выйдут из него ослабленными, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.
"Украине конец. От нее мало что останется. <…> Так что Европе, по-моему, здесь отведена незначительная роль, о чем европейцы, кажется, начинают догадываться. Они чувствуют, что происходит, и поэтому находятся в отчаянии. С победой России конфликт закончится, <…> и Украина останется куда более бедной и слабой, чем была, и навсегда в долгах", — отметил он.
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По мнению Вольфа, в обозримом будущем некоторые восточноевропейские страны могут пересмотреть свои отношения как с Западом, так и с Россией.
"Это ужасный результат. Ведь окажется, что Европа не только не получила свою новую великую колониальную державу или территорию, но еще и сократила и ослабила то, что у нее было. И скоро мы увидим, как в остальной Восточной Европе начнут переосмысливать, кто им на самом деле союзники", — пояснил аналитик.
По данным Минобороны, в течение прошедших суток Вооруженные силы России в ответ на атаки Украины нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве, поразив предприятие компании "Самсунг-Украина", на котором производились и хранились комплектующие для ракет "Фламинго". ВСУ на всех участках фронта потеряли 1450 военнослужащих, восемь управляемых авиабомб и 903 беспилотника.
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