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"Ужасный результат". В США поразились событиям на Украине - РИА Новости, 09.07.2026
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07:45 09.07.2026 (обновлено: 07:46 09.07.2026)
"Ужасный результат". В США поразились событиям на Украине

Профессор Вольф: РФ победит в конфликте, а Европа выйдет из него ослабленной

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение ударов по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Массачусетского университета Ричард Вольф заявил, что конфликт на Украине закончится победой России.
  • По мнению Вольфа, европейские страны выйдут из конфликта ослабленными, а Украина останется более бедной и слабой, чем была.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится победой России, а европейские страны выйдут из него ослабленными, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.
"Украине конец. От нее мало что останется. <…> Так что Европе, по-моему, здесь отведена незначительная роль, о чем европейцы, кажется, начинают догадываться. Они чувствуют, что происходит, и поэтому находятся в отчаянии. С победой России конфликт закончится, <…> и Украина останется куда более бедной и слабой, чем была, и навсегда в долгах", — отметил он.
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По мнению Вольфа, в обозримом будущем некоторые восточноевропейские страны могут пересмотреть свои отношения как с Западом, так и с Россией.
"Это ужасный результат. Ведь окажется, что Европа не только не получила свою новую великую колониальную державу или территорию, но еще и сократила и ослабила то, что у нее было. И скоро мы увидим, как в остальной Восточной Европе начнут переосмысливать, кто им на самом деле союзники", — пояснил аналитик.
По данным Минобороны, в течение прошедших суток Вооруженные силы России в ответ на атаки Украины нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве, поразив предприятие компании "Самсунг-Украина", на котором производились и хранились комплектующие для ракет "Фламинго". ВСУ на всех участках фронта потеряли 1450 военнослужащих, восемь управляемых авиабомб и 903 беспилотника.
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