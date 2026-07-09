В Харькове прогремели взрывы.

"Еще один взрыв был слышен в Харькове", — говорится в публикации в Telegram.

Информация о первых звуках детонации появилась незадолго до этого сообщения.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.