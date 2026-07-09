Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремели взрывы.
- В области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".
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"Еще один взрыв был слышен в Харькове", — говорится в публикации в Telegram.
Информация о первых звуках детонации появилась незадолго до этого сообщения.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18