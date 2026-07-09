Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Украины платили жителям Константиновки за информацию о семьях, скрывавших детей от принудительной эвакуации.

За информацию о местонахождении детей могли дать около тысячи долларов.

ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Власти Украины платили жителям Константиновки, которая на тот момент находилась под контролем ВСУ, около одной тысячи долларов за информацию о семьях, скрывавших детей от принудительной эвакуации, рассказала РИА Новости беженка из этого города Юлия Пономарева.

"За то, что если сдают семьи с детьми, если соседи стучат, где живет ребенок, да, платили… Говорят, по-разному, могли дать около тысячи долларов - кому-то меньше, кому-то больше", - сказала беженка.

Она отметила, что многие семьи прятали детей от принудительной эвакуации вглубь территории Украины , а большинство не проживало по адресу регистрации.

"Номер полиции есть везде, эвакуация по всем группам, по социальным сетям везде. Вы туда звоните, говорите: "Я хочу сообщить про ребенка за вознаграждение", - добавила беженка.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.