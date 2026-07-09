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Власти Украины платили за данные о детях в Константиновке - РИА Новости, 09.07.2026
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Власти Украины платили за данные о детях в Константиновке

Власти Украины давали около тысячи долларов за данные о детях в Константиновке

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские войска взяли под контроль районы Константиновки
Российские войска взяли под контроль районы Константиновки - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Министерство обороны РФ
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Российские войска взяли под контроль районы Константиновки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Украины платили жителям Константиновки за информацию о семьях, скрывавших детей от принудительной эвакуации.
  • За информацию о местонахождении детей могли дать около тысячи долларов.
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Власти Украины платили жителям Константиновки, которая на тот момент находилась под контролем ВСУ, около одной тысячи долларов за информацию о семьях, скрывавших детей от принудительной эвакуации, рассказала РИА Новости беженка из этого города Юлия Пономарева.
"За то, что если сдают семьи с детьми, если соседи стучат, где живет ребенок, да, платили… Говорят, по-разному, могли дать около тысячи долларов - кому-то меньше, кому-то больше", - сказала беженка.
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Она отметила, что многие семьи прятали детей от принудительной эвакуации вглубь территории Украины, а большинство не проживало по адресу регистрации.
"Номер полиции есть везде, эвакуация по всем группам, по социальным сетям везде. Вы туда звоните, говорите: "Я хочу сообщить про ребенка за вознаграждение", - добавила беженка.
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Беженцы ранее сообщали РИА Новости, что представители организации "Белый ангел" занимались вывозом детей из прифронтовых районов, а также оказывали давление на семьи, не желавшие покидать свои дома. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что по фактам деятельности организации возбуждены уголовные дела, а проверку ведут Следственный комитет РФ, аппарат уполномоченного по правам ребенка и парламентская комиссия по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних.
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