Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Украины платили жителям Константиновки за информацию о семьях, скрывавших детей от принудительной эвакуации.
- За информацию о местонахождении детей могли дать около тысячи долларов.
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Власти Украины платили жителям Константиновки, которая на тот момент находилась под контролем ВСУ, около одной тысячи долларов за информацию о семьях, скрывавших детей от принудительной эвакуации, рассказала РИА Новости беженка из этого города Юлия Пономарева.
"За то, что если сдают семьи с детьми, если соседи стучат, где живет ребенок, да, платили… Говорят, по-разному, могли дать около тысячи долларов - кому-то меньше, кому-то больше", - сказала беженка.
Она отметила, что многие семьи прятали детей от принудительной эвакуации вглубь территории Украины, а большинство не проживало по адресу регистрации.
"Номер полиции есть везде, эвакуация по всем группам, по социальным сетям везде. Вы туда звоните, говорите: "Я хочу сообщить про ребенка за вознаграждение", - добавила беженка.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Беженцы ранее сообщали РИА Новости, что представители организации "Белый ангел" занимались вывозом детей из прифронтовых районов, а также оказывали давление на семьи, не желавшие покидать свои дома. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что по фактам деятельности организации возбуждены уголовные дела, а проверку ведут Следственный комитет РФ, аппарат уполномоченного по правам ребенка и парламентская комиссия по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних.
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