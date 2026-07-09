Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное».
- В Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги.
"Взрыв прогремел в Харькове", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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22 июня 2022, 17:18