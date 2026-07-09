Рейтинг@Mail.ru
"Ничего не могут". На Западе заявили о провале на Украине - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 09.07.2026 (обновлено: 05:18 09.07.2026)
"Ничего не могут". На Западе заявили о провале на Украине

Аналтик Джатрас: Запад и Украина не могут переломить ситуацию в конфликте с РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший американский дипломат Джим Джатрас заявил, что усилия Запада и Украины не смогут переломить ситуацию в конфликте с Россией.
  • По мнению Джатраса, максимум, чего могут добиться Запад и Украина, — это замедлить проигрыш Украины, но исход конфликта не изменится.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Запад и Украина, несмотря на все прилагаемые усилия, не смогли и не смогут переломить ситуацию в конфликте с Россией, заявил бывший американский дипломат Джим Джатрас в эфире YouTube-канала.
"Я не вижу никакой возможности, чтобы все, что делают Запад и Украина, смогло переломить ситуацию. Так что получается, что максимум, чего они могут добиться, <…> это чтобы Украина проигрывала медленнее, но исход при этом не изменился. <…> Я думаю, именно это сейчас и происходит", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Когда англосаксы воевали между собой: у России есть опыт посредничества
6 июля, 08:00
В то же время эксперт подчеркнул, что западные страны не в состоянии противостоять Москве.
"Очевидно, что Россия не может проиграть эту войну. Для нее это жизненно важный вопрос национальной безопасности, и она ни за что не позволят себе потерпеть поражение. <…> И пусть европейцы открыто говорят о войне с Россией. <…> Думаю, они даже близко к ней не готовы. И, честно говоря, я не верю, что будут готовы и к 2030 году. <…> У России есть "Орешник", неядерное оружие, и против него никто ничего не сможет сделать", — добавил аналитик.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Украина победила Россию, но есть нюанс
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваСергей ЛавровЗапад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала