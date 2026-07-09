"Ничего не могут". На Западе заявили о провале на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший американский дипломат Джим Джатрас заявил, что усилия Запада и Украины не смогут переломить ситуацию в конфликте с Россией.
- По мнению Джатраса, максимум, чего могут добиться Запад и Украина, — это замедлить проигрыш Украины, но исход конфликта не изменится.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Запад и Украина, несмотря на все прилагаемые усилия, не смогли и не смогут переломить ситуацию в конфликте с Россией, заявил бывший американский дипломат Джим Джатрас в эфире YouTube-канала.
"Я не вижу никакой возможности, чтобы все, что делают Запад и Украина, смогло переломить ситуацию. Так что получается, что максимум, чего они могут добиться, <…> это чтобы Украина проигрывала медленнее, но исход при этом не изменился. <…> Я думаю, именно это сейчас и происходит", — отметил он.
В то же время эксперт подчеркнул, что западные страны не в состоянии противостоять Москве.
"Очевидно, что Россия не может проиграть эту войну. Для нее это жизненно важный вопрос национальной безопасности, и она ни за что не позволят себе потерпеть поражение. <…> И пусть европейцы открыто говорят о войне с Россией. <…> Думаю, они даже близко к ней не готовы. И, честно говоря, я не верю, что будут готовы и к 2030 году. <…> У России есть "Орешник", неядерное оружие, и против него никто ничего не сможет сделать", — добавил аналитик.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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