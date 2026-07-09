"Ничего не могут". На Западе заявили о провале на Украине

"Очевидно, что Россия не может проиграть эту войну. Для нее это жизненно важный вопрос национальной безопасности, и она ни за что не позволят себе потерпеть поражение. <…> И пусть европейцы открыто говорят о войне с Россией. <…> Думаю, они даже близко к ней не готовы. И, честно говоря, я не верю, что будут готовы и к 2030 году. <…> У России есть "Орешник", неядерное оружие, и против него никто ничего не сможет сделать", — добавил аналитик.