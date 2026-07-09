Краткий пересказ от РИА ИИ На крупнейшем украинском маркетплейсе продается лимонад «Бандера Cola» с изображением Степана Бандеры на этикетке.

Россия указывала на факты реабилитации и героизации нацистских преступников на Украине, но многие западные политики закрывали на это глаза.

Включение военных преступников и пособников фашизма в «национальный пантеон» вызвало недовольство среди антироссийски настроенных политиков в Польше.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Лимонад "Бандера Кола" с изображением главаря украинских националистов Степана Бандеры на этикетке продается на крупнейшем украинском маркетплейсе, выяснило РИА Новости, изучив сайт объявлений.

Россия неоднократно указывала на факты реабилитации и героизации нацистских преступников на Украине , однако многие западные политики закрывали на это глаза. Последние действия киевского режима по включению военных преступников и пособников фашизма в "национальный пантеон" вызвали недовольство даже среди антироссийски настроенных политиков в Польше.

"Слабогазированный крафтовый напиток под выразительным названием "Бандера Cola". В середине можно увидеть съедобные, яркие блестки", - говорится в объявлении, размещенном на маркетплейсе.

Напиток объемом 200 миллилитров продается в стеклянной бутылке и стоит 90 гривен (два доллара). На этикетке изображен черно-белый портрет Бандеры, глаза которого закрывает красная полоса с надписью Cola. На бутылке также есть герб Украины.

Героизация пособников нацистов на Украине вновь оказалась в центре внимания в 2026 году, когда Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах.