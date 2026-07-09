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Лимонад "Бандера Кола" предлагают на украинском сайте объявлений - РИА Новости, 09.07.2026
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04:54 09.07.2026
Лимонад "Бандера Кола" предлагают на украинском сайте объявлений

Лимонад с портретом Бандеры предлагают на украинском сайте объявлений

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники факельного шествия националистов
Участники факельного шествия националистов - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Участники факельного шествия националистов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На крупнейшем украинском маркетплейсе продается лимонад «Бандера Cola» с изображением Степана Бандеры на этикетке.
  • Россия указывала на факты реабилитации и героизации нацистских преступников на Украине, но многие западные политики закрывали на это глаза.
  • Включение военных преступников и пособников фашизма в «национальный пантеон» вызвало недовольство среди антироссийски настроенных политиков в Польше.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Лимонад "Бандера Кола" с изображением главаря украинских националистов Степана Бандеры на этикетке продается на крупнейшем украинском маркетплейсе, выяснило РИА Новости, изучив сайт объявлений.
Россия неоднократно указывала на факты реабилитации и героизации нацистских преступников на Украине, однако многие западные политики закрывали на это глаза. Последние действия киевского режима по включению военных преступников и пособников фашизма в "национальный пантеон" вызвали недовольство даже среди антироссийски настроенных политиков в Польше.
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Украинские беженцы расклеили плакаты с портретами Бандеры в Польше
7 июля, 06:08
"Слабогазированный крафтовый напиток под выразительным названием "Бандера Cola". В середине можно увидеть съедобные, яркие блестки", - говорится в объявлении, размещенном на маркетплейсе.
Напиток объемом 200 миллилитров продается в стеклянной бутылке и стоит 90 гривен (два доллара). На этикетке изображен черно-белый портрет Бандеры, глаза которого закрывает красная полоса с надписью Cola. На бутылке также есть герб Украины.
Героизация пособников нацистов на Украине вновь оказалась в центре внимания в 2026 году, когда Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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