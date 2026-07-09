Пленный украинский военный рассказал, как его задержали сотрудники ТЦК

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"Получается, хотели, чтобы я подписал. Я начал читать, говорю им, что вы не указали, что меня забрали с улицы, привезли против моей воли сюда. Они говорят: вы тут добровольно? Я говорю: вообще-то нет. Они на это посмотрели: подписывайте, или мы пошли. Я говорю: я ничего подписывать не буду. Они развернулись и ушли", - добавил он.