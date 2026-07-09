Пленный украинский военный рассказал, как его задержали сотрудники ТЦК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция задержала на улице украинского военнослужащего Илью Лурина и потребовала подписать документ о добровольном прибытии в ТЦК, но он отказался.
- В ТЦК Лурин прошел психологический тест, после чего прибыли сотрудницы полиции, которые составили пояснительную записку, не указав, что его привезли принудительно.
- Лурин отказался подписать документ, так как в нем не было указано, что его забрали с улицы против его воли.
КУРСК, 9 июл - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Илья Лурин рассказал РИА Новости, как полиция задержала его на улице, привезла в ТЦК и потребовала подписать документ о добровольном прибытии, но он отказался.
"Вышло два мужчины, один - в полицейской форме, и женщина. Окружили, говорят, давай документы. Я показал документы - у меня все в порядке было. Они куда-то позвонили, им сказали: его забирайте, везите сюда", - сообщил Лурин.
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Он пояснил, что брони у него уже тогда не было, а полицейские проверяли данные о том, что он состоит на учете в ТЦК, и убедились, что данные были обновлены согласно закону.
По словам пленного, когда он отказался ехать, сославшись на отсутствие протокола задержания, его затолкали в автобус. В ТЦК он прошел психологический тест, после чего прибыли две сотрудницы полиции, которые составили пояснительную, но не указали, что его привезли принудительно.
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"Получается, хотели, чтобы я подписал. Я начал читать, говорю им, что вы не указали, что меня забрали с улицы, привезли против моей воли сюда. Они говорят: вы тут добровольно? Я говорю: вообще-то нет. Они на это посмотрели: подписывайте, или мы пошли. Я говорю: я ничего подписывать не буду. Они развернулись и ушли", - добавил он.
Лурин родом из Мариуполя, где работал слесарем-ремонтником на "Азовстали". После начала СВО переехал с семьей во Львов, где устроился на японский завод Fujikura и получил бронь. Его родственники эмигрировали в Канаду. Лурин планировал стать миссионером-пятидесятником, но был мобилизован, как только ему исполнилось 25 лет. Служил во 2-й отдельной Галицкой бригаде Национальной гвардии Украины. Был взят в плен ВС РФ в районе Дмитрова (Мирнограда) ДНР.
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