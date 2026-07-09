Рейтинг@Mail.ru
Пленный украинский военный рассказал, как его задержали сотрудники ТЦК - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:50 09.07.2026
Пленный украинский военный рассказал, как его задержали сотрудники ТЦК

Полиция принуждала украинца подписать документ о добровольной явке в ТЦК

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция задержала на улице украинского военнослужащего Илью Лурина и потребовала подписать документ о добровольном прибытии в ТЦК, но он отказался.
  • В ТЦК Лурин прошел психологический тест, после чего прибыли сотрудницы полиции, которые составили пояснительную записку, не указав, что его привезли принудительно.
  • Лурин отказался подписать документ, так как в нем не было указано, что его забрали с улицы против его воли.
КУРСК, 9 июл - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Илья Лурин рассказал РИА Новости, как полиция задержала его на улице, привезла в ТЦК и потребовала подписать документ о добровольном прибытии, но он отказался.
"Вышло два мужчины, один - в полицейской форме, и женщина. Окружили, говорят, давай документы. Я показал документы - у меня все в порядке было. Они куда-то позвонили, им сказали: его забирайте, везите сюда", - сообщил Лурин.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Пленный украинец рассказал, как водка привела его в ВСУ
12 марта, 08:42
Он пояснил, что брони у него уже тогда не было, а полицейские проверяли данные о том, что он состоит на учете в ТЦК, и убедились, что данные были обновлены согласно закону.
По словам пленного, когда он отказался ехать, сославшись на отсутствие протокола задержания, его затолкали в автобус. В ТЦК он прошел психологический тест, после чего прибыли две сотрудницы полиции, которые составили пояснительную, но не указали, что его привезли принудительно.
«
"Получается, хотели, чтобы я подписал. Я начал читать, говорю им, что вы не указали, что меня забрали с улицы, привезли против моей воли сюда. Они говорят: вы тут добровольно? Я говорю: вообще-то нет. Они на это посмотрели: подписывайте, или мы пошли. Я говорю: я ничего подписывать не буду. Они развернулись и ушли", - добавил он.
Лурин родом из Мариуполя, где работал слесарем-ремонтником на "Азовстали". После начала СВО переехал с семьей во Львов, где устроился на японский завод Fujikura и получил бронь. Его родственники эмигрировали в Канаду. Лурин планировал стать миссионером-пятидесятником, но был мобилизован, как только ему исполнилось 25 лет. Служил во 2-й отдельной Галицкой бригаде Национальной гвардии Украины. Был взят в плен ВС РФ в районе Дмитрова (Мирнограда) ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольЛьвовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала