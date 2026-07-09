Украинский мошенник попросил суд в США выслать его в Молдавию или Румынию

Краткий пересказ от РИА ИИ Осужденный в США украинский мошенник Юрий Назаренко управлял сайтом OnlyFake, который создавал поддельные цифровые документы.

Назаренко признал вину по одному из семи пунктов обвинения — в сговоре с целью мошенничества с документами, удостоверяющими личность.

Суд приговорил Назаренко к уже отбытому сроку заключения и постановил выдворить его на Украину, несмотря на его первоначальные просьбы отправить его в Молдавию или Румынию.

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Осужденный в США украинский мошенник Юрий Назаренко, управлявший сайтом по созданию поддельных документов, просил американский суд выслать его в Молдавию или Румынию вместо Украины, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.

Назаренко 26 февраля признал вину по одному из семи пунктов обвинения - в сговоре с целью мошенничества с документами, удостоверяющими личность. По версии американского следствия, его сайт OnlyFake с помощью искусственного интеллекта создавал поддельные цифровые документы для обхода проверок в банках и криптовалютных биржах.

Как выяснило РИА Новости, в июне суд приговорил Назаренко к уже отбытому сроку заключения и постановил выдворить его на Украину. Остальные шесть пунктов обвинения были сняты по ходатайству прокуратуры.

Изначально Назаренко рассчитывал сразу улететь из Нью-Йорка после приговора коммерческим рейсом через Вену, однако его передали ICE и поместили в иммиграционный центр в Ньюарке. После этого защита попросила суд разрешить отправить его в Молдавию или Румынию, а не физически доставлять на Украину.