Краткий пересказ от РИА ИИ Василий Небензя заявил, что Запад игнорирует прославление нацистов и их пособников на Украине.

Там реально пантеон героев сменяется на тех, кто либо был осужден Нюрнбергским трибуналом, либо туда не попал по другим причинам, сказал он.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Запад игнорирует прославление нацистов и их пособников на Украине, заявил РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.

"Нет ощущения, что западные партнеры пересмотрели свою позицию по украинскому кризису и пришли к пониманию, что в Киеве идет не просто ползучая нацификация. Там реально пантеон героев сменяется на тех, кто либо был осужден Нюрнбергским трибуналом, либо туда не попал по другим причинам - все это были пособники нацистов", - сказал Небензя в беседе с агентством.

Верховная рада Украины 1 июля поддержала законопроект Владимира Зеленского о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдут члены ОУН*-УПА*.

Зеленский ранее также принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* и присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ.