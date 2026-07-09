Рейтинг@Mail.ru
Запад игнорирует прославление нацистов на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:37 09.07.2026
Запад игнорирует прославление нацистов на Украине, заявил Небензя

Небензя: Запад игнорирует прославление нацистов и их пособников на Украине

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Небензя заявил, что Запад игнорирует прославление нацистов и их пособников на Украине.
  • Там реально пантеон героев сменяется на тех, кто либо был осужден Нюрнбергским трибуналом, либо туда не попал по другим причинам, сказал он.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Запад игнорирует прославление нацистов и их пособников на Украине, заявил РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.
"Нет ощущения, что западные партнеры пересмотрели свою позицию по украинскому кризису и пришли к пониманию, что в Киеве идет не просто ползучая нацификация. Там реально пантеон героев сменяется на тех, кто либо был осужден Нюрнбергским трибуналом, либо туда не попал по другим причинам - все это были пособники нацистов", - сказал Небензя в беседе с агентством.
Ева Зайончковская-Герник разорвала флаг ОУН*-УПА* во время дебатов в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
"Долой нацизм!": в Европарламенте разразился скандал из-за Украины
Вчера, 04:12
Верховная рада Украины 1 июля поддержала законопроект Владимира Зеленского о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдут члены ОУН*-УПА*.
Зеленский ранее также принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* и присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Песков указал на отсутствие реакции Европы на героизацию нацизма на Украине
25 июня, 12:48
 
В миреУкраинаРоссияКиевВасилий НебензяВладимир ЗеленскийООНВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала