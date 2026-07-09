Рейтинг@Mail.ru
"Украине достанется". На Западе сообщили печальную новость Киеву - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:40 09.07.2026 (обновлено: 02:41 09.07.2026)
"Украине достанется". На Западе сообщили печальную новость Киеву

Аналитик Бо: Европа не способна поддерживать Украину в конфликте с Россией

© REUTERS / Gleb GaranichДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Дым над Киевом . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что у стран Евросоюза нет возможности в достаточной мере финансировать киевский режим в конфликте с Россией.
  • По словам Жака Бо, две трети суммы кредита в 90 миллиардов евро, выделенного Украине, пойдут в европейский военно-промышленный комплекс.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. У стран Евросоюза нет возможности в достаточной мере финансировать киевский режим в конфликте с Россией, заявил полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.
"Европа поддерживает Украину, потому что считает, что способна это делать. Но на самом деле она знает, что не способна", — отметил он.
По словам Бо, у европейских стран не хватает средств для финансирования киевского режима.
"Если говорить о кредите на девяносто миллиардов евро, решение по которым приняли в мае, то эти деньги рассчитаны на два года. <…> То есть по сорок пять миллиардов в год. <…> И две трети этой суммы, или примерно тридцать миллиардов, на самом деле идут прямо в европейский военно-промышленный комплекс. <…> А самой Украине достанется только пятнадцать миллиардов. Проблема в том, что у Европы нет этих денег. Их нужно занять", — подчеркнул аналитик.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Альянс самоубийц: Украина стала "котлом" для НАТО
7 июля, 08:00
 
В миреУкраинаЕвропаКиевРоссияЖак БоСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала