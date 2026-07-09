"Украине достанется". На Западе сообщили печальную новость Киеву

"Если говорить о кредите на девяносто миллиардов евро, решение по которым приняли в мае, то эти деньги рассчитаны на два года. <…> То есть по сорок пять миллиардов в год. <…> И две трети этой суммы, или примерно тридцать миллиардов, на самом деле идут прямо в европейский военно-промышленный комплекс. <…> А самой Украине достанется только пятнадцать миллиардов. Проблема в том, что у Европы нет этих денег. Их нужно занять", — подчеркнул аналитик.