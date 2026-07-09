Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что у стран Евросоюза нет возможности в достаточной мере финансировать киевский режим в конфликте с Россией.
- По словам Жака Бо, две трети суммы кредита в 90 миллиардов евро, выделенного Украине, пойдут в европейский военно-промышленный комплекс.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. У стран Евросоюза нет возможности в достаточной мере финансировать киевский режим в конфликте с Россией, заявил полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.
"Европа поддерживает Украину, потому что считает, что способна это делать. Но на самом деле она знает, что не способна", — отметил он.
По словам Бо, у европейских стран не хватает средств для финансирования киевского режима.
"Если говорить о кредите на девяносто миллиардов евро, решение по которым приняли в мае, то эти деньги рассчитаны на два года. <…> То есть по сорок пять миллиардов в год. <…> И две трети этой суммы, или примерно тридцать миллиардов, на самом деле идут прямо в европейский военно-промышленный комплекс. <…> А самой Украине достанется только пятнадцать миллиардов. Проблема в том, что у Европы нет этих денег. Их нужно занять", — подчеркнул аналитик.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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