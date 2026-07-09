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"Долго не продержится": в США высказались об Украине после решения Трампа - РИА Новости, 09.07.2026
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01:27 09.07.2026 (обновлено: 01:34 09.07.2026)
"Долго не продержится": в США высказались об Украине после решения Трампа

Подполковник Дэвис: лицензия на Patriot для Киева не изменит ситуацию на СВО

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что решение президента США Дональда Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot не окажет влияния на конфликт с Россией.
  • По словам Дэвиса, запуск собственного производства таких систем займет слишком много времени, которого у киевского режима уже нет.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot не окажет влияния на конфликт с Россией, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
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"Если вы не понимаете, как устроена эта система, вам может показаться, что сегодня в этом решении есть смысл. <…> Эти перехватчики, о которых говорит Зеленский, почти ничего не перехватывают. Даже если все работает идеально, если у вас есть все пусковые установки, все радары и все функционирует как надо, вы едва ли сможете хоть что-то сбить", — подчеркнул военный.
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По его словам, сам запуск собственного производства таких систем займет слишком много времени, которого у киевского режима уже нет.
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"Если вы и получите то, о чем просили, с точки зрения исхода конфликта это ничего не изменит. <…> Пройдет около трех лет с того момента, как первая лопата вонзится в землю для закладки фундамента этого нового завода, прежде чем с конвейера сойдут первые серийные ракеты. <…> Украина так долго не продержится. Они не смогут продолжать военные действия в таком ключе. Так что это ничего не изменит", — признал Дэвис.
В среду Трамп встретился с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на производство систем Patriot.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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Вчера, 17:25
 
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