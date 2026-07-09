"Долго не продержится": в США высказались об Украине после решения Трампа

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"Если вы не понимаете, как устроена эта система, вам может показаться, что сегодня в этом решении есть смысл. <…> Эти перехватчики, о которых говорит Зеленский, почти ничего не перехватывают. Даже если все работает идеально, если у вас есть все пусковые установки, все радары и все функционирует как надо, вы едва ли сможете хоть что-то сбить", — подчеркнул военный.