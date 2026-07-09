Рейтинг@Mail.ru
Производство ракет Patriot займет у Киева годы, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:20 09.07.2026 (обновлено: 01:48 09.07.2026)
Производство ракет Patriot займет у Киева годы, пишут СМИ

Bloomberg: производство ракет для ЗРК Patriot займет у Украины годы

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Производство собственных ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot займет у Украины годы и будет сопряжено со многими проблемами.
  • Открытие нового производства ракет потребует особого оборудования и подготовки, а также решения проблем с цепочками поставок.
  • Детали снарядов очень непростые в изготовлении.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Предполагаемое производство собственных ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot займет у Украины годы и будет сопряжено со многими проблемами, передает агентство Bloomberg.
"(Реализовать. — Прим. ред.) сделанное в среду предложение президента США Дональда Трампа о том, что он разрешит Украине <...> производить собственные перехватчики Patriot, будет непросто и не быстро", — говорится в сообщении.
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
"Поражение неизбежно". В США заявили о смертельной ситуации для Украины
01:09
По словам эксперта отдела экономики Bloomberg Бекки Вассер, производство одной ракеты занимает годы, а в краткосрочной перспективе эти снаряды Киеву не помогут. При этом подчеркивается что открытие нового производства потребует особого оборудования и подготовки, на что также понадобится время.
По данным агентства только некоторые детали, например, корпус снарядов, относительно просты в изготовлении, но многие другие — нет.
"(Производство. — Прим. ред.) твердотопливных ракетных двигателей правильной мощности и стабильного качества будет намного труднее, так же, как и небольших рулевых двигателей PAC-3. <...> Мало какие из этих деталей можно найти в готовом виде, если такие вообще есть", — говорится в материале.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
"Долго не продержится": в США высказались об Украине после решения Трампа
01:27
Как утверждает старший научный сотрудник американского аналитического центра Stimson Center Келли Гриеко, производство ракет Patriot в Соединенных Штатах уже ограничено проблемами с цепочками поставок. Их же потребуется наладить и Украине, даже если ей удастся построить завод, но это весьма непросто, предупредила эксперт.
В среду президент США Дональд Трамп встретился с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем Patriot.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
США сами нуждаются в запасах ракет-перехватчиков для Patriot, заявил Трамп
Вчера, 16:25
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампСергей ЛавровНАТОКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала