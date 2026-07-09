Производство ракет Patriot займет у Киева годы, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Производство собственных ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot займет у Украины годы и будет сопряжено со многими проблемами.

Открытие нового производства ракет потребует особого оборудования и подготовки, а также решения проблем с цепочками поставок.

Детали снарядов очень непростые в изготовлении.

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Предполагаемое производство собственных ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot займет у Украины годы и будет сопряжено со многими проблемами, передает агентство Предполагаемое производство собственных ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot займет у Украины годы и будет сопряжено со многими проблемами, передает агентство Bloomberg

"(Реализовать. — Прим. ред.) сделанное в среду предложение президента США Дональда Трампа о том, что он разрешит Украине <...> производить собственные перехватчики Patriot, будет непросто и не быстро", — говорится в сообщении.

По словам эксперта отдела экономики Bloomberg Бекки Вассер, производство одной ракеты занимает годы, а в краткосрочной перспективе эти снаряды Киеву не помогут. При этом подчеркивается что открытие нового производства потребует особого оборудования и подготовки, на что также понадобится время.

По данным агентства только некоторые детали, например, корпус снарядов, относительно просты в изготовлении, но многие другие — нет.

"(Производство. — Прим. ред.) твердотопливных ракетных двигателей правильной мощности и стабильного качества будет намного труднее, так же, как и небольших рулевых двигателей PAC-3. <...> Мало какие из этих деталей можно найти в готовом виде, если такие вообще есть", — говорится в материале.

Как утверждает старший научный сотрудник американского аналитического центра Stimson Center Келли Гриеко, производство ракет Patriot в Соединенных Штатах уже ограничено проблемами с цепочками поставок. Их же потребуется наладить и Украине, даже если ей удастся построить завод, но это весьма непросто, предупредила эксперт.

В среду президент США Дональд Трамп встретился с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем Patriot.