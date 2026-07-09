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"Поражение неизбежно". В США заявили о смертельной ситуации для Украины - РИА Новости, 09.07.2026
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01:09 09.07.2026 (обновлено: 02:36 09.07.2026)
"Поражение неизбежно". В США заявили о смертельной ситуации для Украины

Аналитик Джонсон: Киев в скором времени не сможет получить ракеты Patriot

© Фото : U.S. Army / Darrell AmesПуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : U.S. Army / Darrell Ames
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США в скором времени не смогут поставить Киеву ракеты Patriot.
  • По словам Джонсона, компания Lockheed Martin не может производить новые ракеты Patriot из-за проблем с редкоземельными материалами, которые контролирует Китай.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. США в скором времени не смогут поставить киевскому режиму ракеты Patriot, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Зеленскому во что бы то ни стало нужны ракеты Patriot, хотя они, по сути, не работают. <…> Как мы видели и при последней атаке, те ракеты Patriot, которые еще оставались у украинцев, промахнулись по цели, но зато попали по гражданским объектам, по жилым домам. <…> Компания Lockheed Martin сейчас не может производить новые ракеты Patriot из-за проблем с редкоземельными материалами, которые контролирует Китай. <…> И в любом случае <…> в их производстве задействованы двадцать, сорок разных подрядчиков, <…> каждый из которых выпускает свою часть, и каждую нужно протестировать, чтобы убедиться, что она работает. И когда все это наконец собирают, от начала до конца проходит два года ", — отметил он.
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При этом аналитик выразил полную уверенность в скором крахе киевского режима.
"У Киева на это нет ответа. Все, что остается — это Зеленский, который просит, просит, просит. Он может продолжать просить, но все равно не получит то, что ему нужно. <…> Поражение украинцев неизбежно", — заключил эксперт.
В среду президент США Дональд Трамп встретился с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на производство систем Patriot.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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