"Поражение неизбежно". В США заявили о смертельной ситуации для Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США в скором времени не смогут поставить Киеву ракеты Patriot.

По словам Джонсона, компания Lockheed Martin не может производить новые ракеты Patriot из-за проблем с редкоземельными материалами, которые контролирует Китай.

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. США в скором времени не смогут поставить киевскому режиму ракеты Patriot, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире США в скором времени не смогут поставить киевскому режиму ракеты Patriot, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала

"Зеленскому во что бы то ни стало нужны ракеты Patriot, хотя они, по сути, не работают. <…> Как мы видели и при последней атаке, те ракеты Patriot, которые еще оставались у украинцев, промахнулись по цели, но зато попали по гражданским объектам, по жилым домам. <…> Компания Lockheed Martin сейчас не может производить новые ракеты Patriot из-за проблем с редкоземельными материалами, которые контролирует Китай . <…> И в любом случае <…> в их производстве задействованы двадцать, сорок разных подрядчиков, <…> каждый из которых выпускает свою часть, и каждую нужно протестировать, чтобы убедиться, что она работает. И когда все это наконец собирают, от начала до конца проходит два года ", — отметил он.

При этом аналитик выразил полную уверенность в скором крахе киевского режима.

"У Киева на это нет ответа. Все, что остается — это Зеленский, который просит, просит, просит. Он может продолжать просить, но все равно не получит то, что ему нужно. <…> Поражение украинцев неизбежно", — заключил эксперт.

В среду президент США Дональд Трамп встретился с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на производство систем Patriot.