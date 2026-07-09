Агента СБУ, задержанного в Краснодаре, заключили под стражу на два месяца

Краткий пересказ от РИА ИИ Агент СБУ, задержанный ФСБ в Краснодаре, заключен под стражу на два месяца.

Задержанный обвиняется в подготовке теракта: по замыслу украинских спецслужб, планировалось убить ударом дрона с самодельной бомбой высокопоставленного военного.

КРАСНОДАР, 9 июл - РИА Новости. Агент СБУ, задержанный ФСБ в Краснодаре и обвиняемый в подготовке теракта, заключен под стражу на два месяца, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным ФСБ , фигурант, которого на Украине обучили стрелять и устраивать взрывы, в Москве арендовал квартиру, где установил две видеокамеры для дистанционного наблюдения за местом проживания высокопоставленного военного, которого, по замыслу украинских спецслужб, планировалось убить ударом дрона с самодельной бомбой в момент его входа в дом.

"(Задержанный - ред.) заключен под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства.

В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту "в" части 3 статьи 205 (покушение на террористический акт) УК РФ, он дает признательные показания.

Как отметил депутат Андрей Колесник в беседе с газетой ВЗГЛЯД , при пресечении терактов ФСБ показало высокий уровень профессионализма. Он напомнил, что спецслужбам России приходится действовать в сложнейших условиях.

Депутат подчеркнул, что Киев покушениями на сотрудников Минобороны хочет создать панику как в гражданском обществе, так и в среде военных. "Но, как сказал недавно президент России Владимир Путин, у Киева не получится достичь своих целей", - заключил Колесник.