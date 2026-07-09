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Агента СБУ, задержанного в Краснодаре, заключили под стражу на два месяца - РИА Новости, 09.07.2026
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12:15 09.07.2026 (обновлено: 14:29 09.07.2026)
Агента СБУ, задержанного в Краснодаре, заключили под стражу на два месяца

УФСБ: агента СБУ, задержанного в Краснодаре, заключили под стражу на два месяца

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агент СБУ, задержанный ФСБ в Краснодаре, заключен под стражу на два месяца.
  • Задержанный обвиняется в подготовке теракта: по замыслу украинских спецслужб, планировалось убить ударом дрона с самодельной бомбой высокопоставленного военного.
КРАСНОДАР, 9 июл - РИА Новости. Агент СБУ, задержанный ФСБ в Краснодаре и обвиняемый в подготовке теракта, заключен под стражу на два месяца, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Краснодарскому краю.
По данным ФСБ, фигурант, которого на Украине обучили стрелять и устраивать взрывы, в Москве арендовал квартиру, где установил две видеокамеры для дистанционного наблюдения за местом проживания высокопоставленного военного, которого, по замыслу украинских спецслужб, планировалось убить ударом дрона с самодельной бомбой в момент его входа в дом.
"(Задержанный - ред.) заключен под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства.
В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту "в" части 3 статьи 205 (покушение на террористический акт) УК РФ, он дает признательные показания.
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Как отметил депутат Андрей Колесник в беседе с газетой ВЗГЛЯД, при пресечении терактов ФСБ показало высокий уровень профессионализма. Он напомнил, что спецслужбам России приходится действовать в сложнейших условиях.
Депутат подчеркнул, что Киев покушениями на сотрудников Минобороны хочет создать панику как в гражданском обществе, так и в среде военных. "Но, как сказал недавно президент России Владимир Путин, у Киева не получится достичь своих целей", - заключил Колесник.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что удары по гражданской инфраструктуре РФ наносятся для подпитки информационной кампании с целью раскола в обществе и приостановки боевых действий по линии боевого соприкосновения. "Мы не дадим им такого шанса", - отмечал президент, комментируя стремления противника породить у России неуверенность в себе и своих силах.
 
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