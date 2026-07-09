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Обвиняемая в убийстве дочери в Ачинске рассказала, как задушила ее - РИА Новости, 09.07.2026
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12:27 09.07.2026
Обвиняемая в убийстве дочери в Ачинске рассказала, как задушила ее

Обвиняемая в убийстве пятилетней дочери в Ачинске дала признательные показания

© УСМИ СК РоссииЗадержание подозреваемой в убийстве дочери в Ачинске. Кадр видео
Задержание подозреваемой в убийстве дочери в Ачинске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© УСМИ СК России
Задержание подозреваемой в убийстве дочери в Ачинске. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщина, обвиняемая в убийстве пятилетней дочери в Ачинске, дала признательные показания при проверке на месте преступления.
  • Тело девочки нашли 5 июля на железнодорожной насыпи в Ачинске, а мать задержали 7 июля в Новосибирске.
  • Суд поместил женщину под стражу до 29 августа после предъявления обвинения.
КРАСНОЯРСК, 9 июл – РИА Новости. Женщина, обвиняемая в убийстве своей пятилетней дочери в Ачинске Красноярского края, дала признательные показания при проверке на месте преступления и подробно описала, как задушила ребенка, следует из видео регионального следственного управления СК РФ.
Кадры проверки показаний на месте размещены в официальном канале ведомства на платформе "Макс". На них запечатлены инсценировка момента совершения преступления, а также пояснения обвиняемой своих действий.
«
"Все произошло довольно быстро. Я решила ее тут убить, чтобы с тем фактом, чтобы нашли труп и похоронили… Ну, конечно, звала (на помощь – ред.). Она перестала подавать признаки жизни, но у меня такое чувство было, что она еще живая. Но она перестала сопротивляться, поэтому я вот так вот закрыла ей нос и рот - руками она уже не шевелила - и подержала ее 15 минут", - сказала обвиняемая.
Женщина с пятилетней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. Об их исчезновении сообщил супруг, отметив, что она могла уходить из дома и раньше. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске. В среду ее задержали по подозрению в убийстве дочки.
По данным следствия, она задушила девочку в безлюдном месте около железнодорожных путей, а после автостопом уехала до Новосибирска. В четверг суд поместил ее под стражу до 29 августа, а следствие предъявило обвинение.
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