Обвиняемая в убийстве дочери в Ачинске рассказала, как задушила ее

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"Все произошло довольно быстро. Я решила ее тут убить, чтобы с тем фактом, чтобы нашли труп и похоронили… Ну, конечно, звала (на помощь – ред.). Она перестала подавать признаки жизни, но у меня такое чувство было, что она еще живая. Но она перестала сопротивляться, поэтому я вот так вот закрыла ей нос и рот - руками она уже не шевелила - и подержала ее 15 минут", - сказала обвиняемая.