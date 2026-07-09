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Власти Тувы окажут помощь семьям двух погибших девочек - РИА Новости, 09.07.2026
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15:40 09.07.2026
Власти Тувы окажут помощь семьям двух погибших девочек

Ховалыг: семьям погибших в Туве девочек окажут необходимую помощь

© Следком.Тыва/MAXПоиски пропавших девочек в Туве
Поиски пропавших девочек в Туве - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Следком.Тыва/MAX
Поиски пропавших девочек в Туве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две 12-летние девочки пропали в Кызыле, Тува, после того как ушли из дома вечером 1 июля.
  • Тела девочек были найдены: одно на берегу реки Енисей, второе — у села Ийи-Тал.
  • Глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что семьям погибших будет оказана материальная помощь и психологическая поддержка.
КРАСНОЯРСК, 9 июл - РИА Новости. Семьям двух погибших в Туве 12-летних девочек будет оказана вся необходимая помощь, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем в Telegram-канале.
О пропаже двух 12-летних девочек на минувшей неделе сообщило республиканское МВД. Они ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля, но не вернулись. В четверг СУСК РФ по республике сообщило об обнаружении тела одной из девочек на берегу реки Енисей, вторая погибшая была найдена у села Ийи-Тал. Семьи опознали тела погибших детей.
«
"От себя лично и от имени правительства выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким... Семьям будет оказана вся необходимая материальная помощь и психологическая поддержка", - говорится в сообщении.
Глава Тувы призвал жителей республики проявить чуткость и уважение к семьям погибших и воздержаться "от многочисленных комментариев, обсуждений и домыслов в социальных сетях".
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