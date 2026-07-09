Родители пропавших в Туве девочек опознали их тела

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Родители двух 12-летних девочек, пропавших в Туве 1 июля, опознали их тела.
- Тела девочек были найдены на берегу реки Енисей и у села Ийи-Тал.
КРАСНОЯРСК, 9 июл – РИА Новости. Родители двух пропавших в Туве 1 июля 12-летних девочек опознали их тела, сообщает следственное управление СК по республике.
О пропаже двух 12-летних девочек на минувшей неделе сообщило республиканское МВД. Подростки ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля, но так и не вернулись. В четверг СУСК по республике сообщил об обнаружении тела одной из девочек на берегу реки Енисей, вторая погибшая была найдена у села Ийи-Тал.
"В эти минуты следователи провели опознание тел девочек, по результатам которого обе опознаны родителями. Проведение следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего, продолжается", - говорится в сообщении.