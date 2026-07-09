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Родители пропавших в Туве девочек опознали их тела - РИА Новости, 09.07.2026
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15:10 09.07.2026 (обновлено: 15:20 09.07.2026)
Родители пропавших в Туве девочек опознали их тела

Родители двух пропавших в Туве девочек опознали их тела

© Следком.Тыва/MAXСотрудник Следственного комитета России на месте обнаружения тел пропавших девочек в Туве
Сотрудник Следственного комитета России на месте обнаружения тел пропавших девочек в Туве - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Следком.Тыва/MAX
Сотрудник Следственного комитета России на месте обнаружения тел пропавших девочек в Туве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родители двух 12-летних девочек, пропавших в Туве 1 июля, опознали их тела.
  • Тела девочек были найдены на берегу реки Енисей и у села Ийи-Тал.
КРАСНОЯРСК, 9 июл – РИА Новости. Родители двух пропавших в Туве 1 июля 12-летних девочек опознали их тела, сообщает следственное управление СК по республике.
О пропаже двух 12-летних девочек на минувшей неделе сообщило республиканское МВД. Подростки ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля, но так и не вернулись. В четверг СУСК по республике сообщил об обнаружении тела одной из девочек на берегу реки Енисей, вторая погибшая была найдена у села Ийи-Тал.
"В эти минуты следователи провели опознание тел девочек, по результатам которого обе опознаны родителями. Проведение следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего, продолжается", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияКызыл
 
 
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