В Туве обнаружили тело, предположительно, второй пропавшей девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подростки 12 лет ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля и не вернулись, их телефоны и вещи были найдены на берегу Енисея.
- Обнаружено тело, предположительно, второй пропавшей девочки.
КРАСНОЯРСК, 9 июл – РИА Новости. Обнаружено тело, предположительно, второй пропавшей в Туве девочки, сообщает СК по республике.
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"В Республике Тыва обнаружено тело, предположительно, второй девочки, пропавшей в Кызыле", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тело второй девочки нашли у села Ийи-Тал Улуг-Хемского района. На место также выдвинулись следователи и криминалисты следственного управления.
Дети пропали 1 июля, выйдя из своих домов. Позже их телефоны нашли на берегу Енисея, а в 400 метрах – обувь одной из девочек. Пятого июля был найден тапок второй пропавшей, его нашли в воде недалеко от берега, примерно в 22 километрах от Кызыла.
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