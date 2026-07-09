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В Туве обнаружили тело, предположительно, второй пропавшей девочки - РИА Новости, 09.07.2026
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09:59 09.07.2026 (обновлено: 10:40 09.07.2026)
В Туве обнаружили тело, предположительно, второй пропавшей девочки

СК: в Туве обнаружили тело, предположительно, второй пропавшей девочки

© Фото : СУ СК России по Республике ТываСК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : СУ СК России по Республике Тыва
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подростки 12 лет ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля и не вернулись, их телефоны и вещи были найдены на берегу Енисея.
  • Обнаружено тело, предположительно, второй пропавшей девочки.
КРАСНОЯРСК, 9 июл – РИА Новости. Обнаружено тело, предположительно, второй пропавшей в Туве девочки, сообщает СК по республике.
«
Республике Тыва обнаружено тело, предположительно, второй девочки, пропавшей в Кызыле", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тело второй девочки нашли у села Ийи-Тал Улуг-Хемского района. На место также выдвинулись следователи и криминалисты следственного управления.
Дети пропали 1 июля, выйдя из своих домов. Позже их телефоны нашли на берегу Енисея, а в 400 метрах – обувь одной из девочек. Пятого июля был найден тапок второй пропавшей, его нашли в воде недалеко от берега, примерно в 22 километрах от Кызыла.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)КызылРеспублика Тыва
 
 
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