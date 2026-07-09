На Украине двое детей попали в детдом после мобилизации отца

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинец Александр Фадеев рассказал, что его детей поместили в детский дом после того, как его мобилизовали сотрудники военкомата.

Мужчина рассматривает возможность самовольного оставления части, чтобы попытаться решить ситуацию с детьми.

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Украинец Александр Фадеев рассказал, как после силовой мобилизации сотрудниками военкомата его дочь и сын попали в детский дом.

"Я - Фадеев Александр, воспитываю сам двух деток, их мама… находится в СИЗО... Всячески пытался написать отсюда рапорт через адвоката, но ничего не выходит. Уже месяц я здесь, детки уже находятся в приюте. Нахожусь на полигоне", - сказал Фадеев на видео, опубликованном в YouTube-канале украинского блогера Василия Мойсеенко под псевдонимом "Киевский ревизор".

По словам Фадеева, его мобилизовали 9 июня, когда он приехал с детьми в поликлинику на осмотр. Его затолкали в микроавтобус, а дети остались в медучреждении, после чего были определены в детский дом. Дети, как отмечает на видео мужчина, шокированы и постоянно спрашивают, когда их заберет отец.

"Единственный шанс сейчас остается - только уйти в СОЧ (самовольное оставление части – ред.), потому что вопрос мой не решается… Это единственный вариант спастись. Дети для меня – это все, они – часть меня. Кого я должен защищать, если закон не может защитить моих маленьких детей?" - добавил мобилизованный.