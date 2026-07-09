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На Украине двое детей попали в детдом после мобилизации отца - РИА Новости, 09.07.2026
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18:55 09.07.2026 (обновлено: 20:26 09.07.2026)
На Украине двое детей попали в детдом после мобилизации отца

Сотрудники ТЦК на Украине мобилизовали мужчину, а его дети попали в детдом

Сотрудники ТЦК насильно мобилизуют мужчину
Сотрудники ТЦК насильно мобилизуют мужчину - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Сотрудники ТЦК насильно мобилизуют мужчину
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинец Александр Фадеев рассказал, что его детей поместили в детский дом после того, как его мобилизовали сотрудники военкомата.
  • Мужчина рассматривает возможность самовольного оставления части, чтобы попытаться решить ситуацию с детьми.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Украинец Александр Фадеев рассказал, как после силовой мобилизации сотрудниками военкомата его дочь и сын попали в детский дом.
"Я - Фадеев Александр, воспитываю сам двух деток, их мама… находится в СИЗО... Всячески пытался написать отсюда рапорт через адвоката, но ничего не выходит. Уже месяц я здесь, детки уже находятся в приюте. Нахожусь на полигоне", - сказал Фадеев на видео, опубликованном в YouTube-канале украинского блогера Василия Мойсеенко под псевдонимом "Киевский ревизор".
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По словам Фадеева, его мобилизовали 9 июня, когда он приехал с детьми в поликлинику на осмотр. Его затолкали в микроавтобус, а дети остались в медучреждении, после чего были определены в детский дом. Дети, как отмечает на видео мужчина, шокированы и постоянно спрашивают, когда их заберет отец.
"Единственный шанс сейчас остается - только уйти в СОЧ (самовольное оставление части – ред.), потому что вопрос мой не решается… Это единственный вариант спастись. Дети для меня – это все, они – часть меня. Кого я должен защищать, если закон не может защитить моих маленьких детей?" - добавил мобилизованный.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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