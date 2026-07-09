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ЦИК принял документы "Коммунистов России" для участия в выборах в Госдуму - РИА Новости, 09.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
10:57 09.07.2026 (обновлено: 11:46 09.07.2026)
ЦИК принял документы "Коммунистов России" для участия в выборах в Госдуму

ЦИК РФ принял документы "Коммунистов России" для участия в выборах в Госдуму

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПодача документов в ЦИК партией "Коммунисты России" для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва. 9 июля 2026
Подача документов в ЦИК партией Коммунисты России для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва. 9 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Подача документов в ЦИК партией "Коммунисты России" для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва. 9 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия РФ приняла документы партии «Коммунисты России» для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
  • «Коммунисты России» на съезде 28 июня утвердили свою предвыборную программу и выдвинули федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы из 63 территориальных групп, а также кандидатов по одномандатным округам.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ приняла документы партии "Коммунисты России" для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.
Делегация "Коммунистов России" прибыла в Центризбирком в четверг во главе с лидером партии Сергеем Малинковичем. Документы у партии принял член ЦИК РФ Евгений Шевченко.
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"Коммунисты России" на съезде 28 июня утвердили свою предвыборную программу. Кроме того, съезд выдвинул федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы из 63 территориальных групп, а также кандидатов по одномандатным округам.
Ранее в Центризбирком уже сдали документы партии ЛДПР, КПРФ, "Яблоко", Партия пенсионеров, "Единая Россия", "Новые люди" и "Справедливая Россия". ЦИК России уже заверил списки кандидатов в Госдуму от ЛДПР и КПРФ.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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