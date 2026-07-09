Подача документов в ЦИК партией "Коммунисты России" для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва. 9 июля 2026

Подача документов в ЦИК партией "Коммунисты России" для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва. 9 июля 2026

ЦИК принял документы "Коммунистов России" для участия в выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральная избирательная комиссия РФ приняла документы партии «Коммунисты России» для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.

«Коммунисты России» на съезде 28 июня утвердили свою предвыборную программу и выдвинули федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы из 63 территориальных групп, а также кандидатов по одномандатным округам.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ приняла документы партии "Коммунисты России" для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.

Делегация " Коммунистов России " прибыла в Центризбирком в четверг во главе с лидером партии Сергеем Малинковичем . Документы у партии принял член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

"Коммунисты России" на съезде 28 июня утвердили свою предвыборную программу. Кроме того, съезд выдвинул федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы из 63 территориальных групп, а также кандидатов по одномандатным округам.

Ранее в Центризбирком уже сдали документы партии ЛДПР, КПРФ, "Яблоко", Партия пенсионеров, "Единая Россия", "Новые люди" и "Справедливая Россия". ЦИК России уже заверил списки кандидатов в Госдуму от ЛДПР и КПРФ.