Восьмой по счету Семейный многофункциональный центр открылся в Якутии

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На базе Вилюйского центра содействия семейному воспитанию имени С.М. Аржакова в Якутии торжественно открыл свои двери восьмой по счету Семейный многофункциональный центр (СМФЦ), сообщает пресс-служба правительства региона.

В мероприятии приняла участие министр труда и социального развития РС (Я) Елена Волкова.

В регионе работа по поддержке семей, ведется в рамках национального проекта "Семья" проекта "Крепкая семья" народной программы партии "Единая Россия". Она интегрирована в федеральные программы "Поддержка семьи", "Многодетная семья", "Охрана материнства и детства", "Старшее поколение" и "Семейные ценности и инфраструктура культуры".

"Открытие семейного МФЦ — большая радость для семей нашего улуса. Самое главное — мы можем получить в одном месте консультации, посетить мастер-классы, нам помогут советом и протянут руку помощи в трудной ситуации. Благодаря этому мы чувствуем поддержку и уверенность в будущем. Спасибо всем, кто помог создать этот центр", — поделилась впечатлениями жительница Вилюйска, многодетная мама Эльвира Максимова, ее слова приводит пресс-служба.

В новом центре для жителей улуса создана современная инфраструктура комплексного сопровождения: зоны информирования и ожидания, пространство цифровых сервисов, детская игровая зона и сенсорная комната для психологической разгрузки.

На базе СМФЦ продолжат работу школа приемных родителей и клуб "Счастливы вместе". Также функционируют микрореабилитационный центр для детей с ОВЗ, творческие мастерские "Надежда" и "Фантазия", а также проекты "А5а уерэ5э" ("Отцовское воспитание") и "Вдохновение".

Министр труда и социального развития Якутии отметила важность открытия новой точки опоры для населения.

"Открытие Семейного многофункционального центра в Вилюйске — это важный шаг в развитии социальной сферы. Мы создаем инфраструктуру, где каждая семья может получить помощь в формате "одного окна". По итогам первого полугодия 2026 года в семи центрах уже оказана помощь более чем 3,5 тысячи семьям. Из них 2,5 тысячи семей успешно разрешили свои проблемы при поддержке специалистов", – сказала Волкова.

Семейный МФЦ — это пилотный проект Минтруда России и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуемый с 2022 года. Нуждающиеся получают медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую и социальную помощь благодаря межведомственному взаимодействию специалистов.

На четверг в Республике Саха (Якутия) семейные МФЦ работают в городах Якутске, Чурапчинском, Намском, Усть-Алданском, Олекминском, Мирнинском, Мегино-Кангаласском районах и городе Вилюйске.