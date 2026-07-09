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Трамп рассказал Нетаньяху о действиях США в Персидском заливе, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.07.2026
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23:22 09.07.2026
Трамп рассказал Нетаньяху о действиях США в Персидском заливе, сообщили СМИ

Нетаньяху и Трамп обсудили по телефону действия США в Персидском заливе

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в рамках которого американский лидер рассказал о действиях Штатов в регионе Персидского залива.
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп провели в четверг телефонный разговор, в рамках которого американский лидер рассказал о действиях Штатов в регионе Персидского залива, сообщил 12-й канал израильского телевидения.
"Нетаньяху и Трамп провели беседу (по телефону – ред.) — президент США проинформировал о действиях США в Персидском заливе", - говорится в сообщении.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Однако в ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.
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В миреСШАИранИзраильБиньямин НетаньяхуДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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