Трамп рассказал Нетаньяху о действиях США в Персидском заливе, сообщили СМИ

"Нетаньяху и Трамп провели беседу (по телефону – ред.) — президент США проинформировал о действиях США в Персидском заливе", - говорится в сообщении.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Однако в ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.