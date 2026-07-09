Краткий пересказ от РИА ИИ Саммит НАТО в Анкаре выявил крайне высокий уровень напряженности среди союзников, пишет The European Conservative.

На саммите планировалось закрепить цель по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году, но мероприятие во многом превратилось в попытку принудить страны к более активному стратегическому сотрудничеству.

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Саммит НАТО в Анкаре выявил крайне высокий уровень напряженности среди союзников, пишет Саммит НАТО в Анкаре выявил крайне высокий уровень напряженности среди союзников, пишет The European Conservative.

"Президент США Дональд Трамп — прим. ред.) не стал прибегать к дипломатическим формулировкам. Он обрушился на Испанию, вновь поднял вопрос о Гренландии и упрекнул нескольких европейских союзников в том, что они не поддержали американскую операцию против Ирана", — отметил автор материала.

Как пишет издание, заявление американского лидера о том, что Штаты остаются в составе альянса, но больше не будут соглашаться оплачивать политические и военные расходы без взаимного стратегического сотрудничества, прозвучало как призыв к подчинению.

"На саммите в Анкаре должны были закрепить цель по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году. Однако во многом он превратился в сеанс принуждения к дисциплине внутри блока, от которой многие уже успели отвыкнуть", — заключил автор статьи.