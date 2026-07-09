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В ЕС пришли в ужас от произошедшего на саммите НАТО - РИА Новости, 09.07.2026
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18:16 09.07.2026
В ЕС пришли в ужас от произошедшего на саммите НАТО

TEC: саммит НАТО показал крайне высокий уровень напряженности среди союзников

© REUTERS / Stoyan NenovПрезидент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ по завершении саммита лидеров стран НАТО в Анкаре
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ по завершении саммита лидеров стран НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ по завершении саммита лидеров стран НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саммит НАТО в Анкаре выявил крайне высокий уровень напряженности среди союзников, пишет The European Conservative.
  • На саммите планировалось закрепить цель по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году, но мероприятие во многом превратилось в попытку принудить страны к более активному стратегическому сотрудничеству.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Саммит НАТО в Анкаре выявил крайне высокий уровень напряженности среди союзников, пишет The European Conservative.
"Президент США (Дональд Трамп — прим. ред.) не стал прибегать к дипломатическим формулировкам. Он обрушился на Испанию, вновь поднял вопрос о Гренландии и упрекнул нескольких европейских союзников в том, что они не поддержали американскую операцию против Ирана", — отметил автор материала.
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Как пишет издание, заявление американского лидера о том, что Штаты остаются в составе альянса, но больше не будут соглашаться оплачивать политические и военные расходы без взаимного стратегического сотрудничества, прозвучало как призыв к подчинению.
"На саммите в Анкаре должны были закрепить цель по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году. Однако во многом он превратился в сеанс принуждения к дисциплине внутри блока, от которой многие уже успели отвыкнуть", — заключил автор статьи.
Саммит организации состоялся в Анкаре 7–8 июля. Президент США Дональд Трамп во вторник признался, что испытывает разочарование в НАТО и мог бы пропустить мероприятие, если бы оно проходило не в Турции. Ранее он неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Американский лидер заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из военного блока.
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