Аэропорт во Флориде официально переименовали в честь Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный аэропорт Палм-Бич во Флориде официально переименован в честь президента США Дональда Трампа.

С 18 августа аэропорт будет официально зарегистрирован под обозначением DJT (Donald J. Trump), хотя пока продолжит использовать код PBI.

Посетителей аэропорта предупредили о грядущих изменениях в его физическом облике и цифровых ресурсах.

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Международный аэропорт Палм-Бич во Флориде в четверг был официально переименован в честь президента США Дональда Трампа, следует из заявления авиагавани.

"С сегодняшнего дня международный аэропорт Палм-Бич официально переименован в Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа . Несмотря на то, что по мере перехода на новое название вывески и брендинг будут обновляться, сами впечатления от путешествий останутся прежними", - написал аэропорт в соцсетях.

Там отметили, что пока аэропорт продолжит использовать код PBI, но с 18 августа он официально будет зарегистрирован под обозначением DJT (Donald J. Trump).

В отдельном заявлении посетителей аэропорта также предупредили о грядущих изменениях как в физическом облике аэропорта, так и в его цифровых ресурсах, но пообещали, что обеспечение комфортных путешествий останется приоритетом.

© Фото : @erictrump Коврик с названием аэропорта в честь президента США Дональда Трампа © Фото : @erictrump Коврик с названием аэропорта в честь президента США Дональда Трампа

В конце марта губернатор Флориды Рон Десантис подписал законопроект о переименовании аэропорта в округе, где ранее жил Трамп, в честь президента.