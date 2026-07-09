Аэропорт во Флориде официально переименовали в честь Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный аэропорт Палм-Бич во Флориде официально переименован в честь президента США Дональда Трампа.
- С 18 августа аэропорт будет официально зарегистрирован под обозначением DJT (Donald J. Trump), хотя пока продолжит использовать код PBI.
- Посетителей аэропорта предупредили о грядущих изменениях в его физическом облике и цифровых ресурсах.
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Международный аэропорт Палм-Бич во Флориде в четверг был официально переименован в честь президента США Дональда Трампа, следует из заявления авиагавани.
"С сегодняшнего дня международный аэропорт Палм-Бич официально переименован в Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа. Несмотря на то, что по мере перехода на новое название вывески и брендинг будут обновляться, сами впечатления от путешествий останутся прежними", - написал аэропорт в соцсетях.
Там отметили, что пока аэропорт продолжит использовать код PBI, но с 18 августа он официально будет зарегистрирован под обозначением DJT (Donald J. Trump).
В отдельном заявлении посетителей аэропорта также предупредили о грядущих изменениях как в физическом облике аэропорта, так и в его цифровых ресурсах, но пообещали, что обеспечение комфортных путешествий останется приоритетом.
© Фото : @erictrumpКоврик с названием аэропорта в честь президента США Дональда Трампа
© Фото : @erictrump
Коврик с названием аэропорта в честь президента США Дональда Трампа
В конце марта губернатор Флориды Рон Десантис подписал законопроект о переименовании аэропорта в округе, где ранее жил Трамп, в честь президента.
Ранее имя президента США получило шоссе, ведущее к аэропорту от его имения. В Вашингтоне в честь Трампа переименовали Институт мира, а также главную театрально-концертную площадку Центр исполнительских искусств Джона Кеннеди.