У США есть много способов победить в конфликте с Ираном, утверждает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту.

Трамп отметил, что у США есть множество способов одержать победу в таком конфликте.

Центральное командование ВС США сообщило об ударах по примерно 90 объектам в Иране, а КСИР заявил об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте.

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что США есть множество способов одержать в нем победу.

Трампа спросили о том, насколько вероятно, что очередная эскалация в противостоянии с Ираном приведет к полномасштабному военному конфликту.

"Я не знаю. Мы бы выиграли очень быстро… У нас есть много способов победить", - заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета по завершении своего визита в Анкару.

В ночь на среду американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.