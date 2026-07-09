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У США есть много способов победить в конфликте с Ираном, утверждает Трамп - РИА Новости, 09.07.2026
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09:38 09.07.2026
У США есть много способов победить в конфликте с Ираном, утверждает Трамп

Трамп: у США есть много способов победить в конфликте с Ираном

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту.
  • Трамп отметил, что у США есть множество способов одержать победу в таком конфликте.
  • Центральное командование ВС США сообщило об ударах по примерно 90 объектам в Иране, а КСИР заявил об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте.
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что США есть множество способов одержать в нем победу.
Трампа спросили о том, насколько вероятно, что очередная эскалация в противостоянии с Ираном приведет к полномасштабному военному конфликту.
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"Я не знаю. Мы бы выиграли очень быстро… У нас есть много способов победить", - заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета по завершении своего визита в Анкару.
В ночь на среду американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
Центральное командование ВС США (CENTOM) в четверг сообщило, что американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум - в Бахрейне.
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