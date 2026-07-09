Лидер Сирии пообещал участвовать в урегулировании в Ливане, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа дал ему гарантии по помощи в урегулировании ситуации в Ливане.
- Трамп предложил Израилю позволить Сирии «разобраться» с ливанским шиитским движением «Хезболлах», считая, что Дамаск справится с этим лучше.
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа дал ему гарантии по помощи в урегулировании ситуации в Ливане.
В конце июня Трамп заявил, что предложил Израилю позволить Сирии "разобраться" с ливанским шиитским движением "Хезболлах", поскольку, по его словам, Дамаск справится с этим лучше. Американский лидер выразил мнение, что Израиль слишком долго ведет борьбу с движением, а в ходе израильских операций гибнет слишком много людей.
Аш-Шараа в июне заявлял, что Сирия не рассматривает никаких военных сценариев в отношении Ливана и выступает за комплексное политическое урегулирование кризиса в соседней стране.