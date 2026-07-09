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Лидер Сирии пообещал участвовать в урегулировании в Ливане, заявил Трамп - РИА Новости, 09.07.2026
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08:59 09.07.2026
Лидер Сирии пообещал участвовать в урегулировании в Ливане, заявил Трамп

Трамп: лидер Сирии аш-Шараа дал гарантии по участию в урегулировании в Ливане

© AP Photo / Filip Singer, Pool PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Filip Singer, Pool Photo
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа дал ему гарантии по помощи в урегулировании ситуации в Ливане.
  • Трамп предложил Израилю позволить Сирии «разобраться» с ливанским шиитским движением «Хезболлах», считая, что Дамаск справится с этим лучше.
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа дал ему гарантии по помощи в урегулировании ситуации в Ливане.
"Да, он пообещал", - сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос, дал ли аш-Шараа какие-то гарантии об участии Сирии в урегулировании ситуации в Ливане.
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В конце июня Трамп заявил, что предложил Израилю позволить Сирии "разобраться" с ливанским шиитским движением "Хезболлах", поскольку, по его словам, Дамаск справится с этим лучше. Американский лидер выразил мнение, что Израиль слишком долго ведет борьбу с движением, а в ходе израильских операций гибнет слишком много людей.
Аш-Шараа в июне заявлял, что Сирия не рассматривает никаких военных сценариев в отношении Ливана и выступает за комплексное политическое урегулирование кризиса в соседней стране.
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В миреСирияЛиванИзраильАхмед аш-ШарааДональд ТрампХезболла
 
 
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